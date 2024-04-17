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Де в Україні похолодає. Синоптик дала прогноз на завтра

Фото: синоптик дала прогноз на 18 квітня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Погода в Україні завтра, 18 квітня, буде дуже різною залежно від регіону. Так, подекуди різко похолодає, у Карпатах навіть випаде сніг, а десь тепло збережеться, але не без дощів і навіть грози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де чекати похолодання

За даними синоптика, похолодання більше стосується західних областей, північних та значної частини центру.

"Завтра, 18 квітня, там протягом дня очікується +6....+12 градусів", - розповіла вона.

Де збережеться тепло

Водночас на сході триватиме літо, +24...+29 градусів.

"Також тепло буде в Дніпрі та Кропивницькому з районами, звичайно також на півдні, вдень +19...+22, місцями до +24 градусів, хіба що у Одеській області свіжіше, +17...+19 градусів", - зазначила Діденко.

Грози та дощі, у Карпатах сніг

Дощі через циклон та атмосферних фронтів пройдуть у четвер практично повсюди, ще й з сильним вітром, у Карпатах йтиме сніг.

"На сході опади, хіба місцями, а на півдні будуть сонячні прояснення. Там, де тепліше - прогримлять грози", - попередила синоптик.

Погода у Києві

У Києві 18-го квітня знову холодно і дощі, ще й поривчастий, до сильного, вітер. Максимальна температура повітря коливатиметься завтра близько +7 градусів.

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