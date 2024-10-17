Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 жовтня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5852 гривні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 971 гривня. Далі йдуть Рівненська (7 277 гривень), Донецька (7 159 гривень), Луганська (6 716 гривень) та Дніпропетровська області (6 435 гривень).
Розмір пенсії станом на 1 жовтня 2024 року
|Регіон
|сума, грн
|% від середнього по Україні
|Україна
|5 851,86
|100
|м. Київ
|7 971,08
|136
|Рівненська
|7 276,89
|124
|Донецька
|7 158,87
|122
|Луганська
|6 715,75
|115
|Дніпропетровська
|6 435,19
|110
|Київська
|6 083,88
|104
|Запорізька
|6 058,59
|104
|Житомирська
|5 966,33
|102
|Харківська
|5 791,25
|99
|Полтавська
|5 675,80
|97
|Одеська
|5 596,63
|96
|Миколаївська
|5 516,57
|94
|Волинська
|5 424,10
|93
|Чернігівська
|5 375,39
|92
|Львівська
|5 273,24
|90
|Сумська
|5 269,37
|90
|Кіровоградська
|5 202,28
|89
|Черкаська
|5 098,27
|87
|Вінницька
|4 994,09
|85
|Івано-Франківська
|4 962,30
|85
|Хмельницька
|4 958,17
|85
|Херсонська
|4 954,65
|85
|Закарпатська
|4 697,98
|80
|Чернівецька
|4 664,48
|80
|Тернопільська
|4 460,50
|76
Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 461 гривня), Чернівецькій (4 664 гривні) та Закарпатській (4 698 гривень) областях.
Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.
Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.
Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% загальної кількості пенсіонерів.