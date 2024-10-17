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Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях

Фото: пенсіонери в Києві отримують 7,9 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 жовтня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5852 гривні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві – 7 971 гривня. Далі йдуть Рівненська (7 277 гривень), Донецька (7 159 гривень), Луганська (6 716 гривень) та Дніпропетровська області (6 435 гривень).

Розмір пенсії станом на 1 жовтня 2024 року

Регіон сума, грн % від середнього по Україні
Україна 5 851,86 100
м. Київ 7 971,08 136
Рівненська 7 276,89 124
Донецька 7 158,87 122
Луганська 6 715,75 115
Дніпропетровська 6 435,19 110
Київська 6 083,88 104
Запорізька 6 058,59 104
Житомирська 5 966,33 102
Харківська 5 791,25 99
Полтавська 5 675,80 97
Одеська 5 596,63 96
Миколаївська 5 516,57 94
Волинська 5 424,10 93
Чернігівська 5 375,39 92
Львівська 5 273,24 90
Сумська 5 269,37 90
Кіровоградська 5 202,28 89
Черкаська 5 098,27 87
Вінницька 4 994,09 85
Івано-Франківська 4 962,30 85
Хмельницька 4 958,17 85
Херсонська 4 954,65 85
Закарпатська 4 697,98 80
Чернівецька 4 664,48 80
Тернопільська 4 460,50 76

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 461 гривня), Чернівецькій (4 664 гривні) та Закарпатській (4 698 гривень) областях.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 жовтня 2024 року становив 5 851,86 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 466,61 грн або на 8,7%.

Число пенсіонерів з початку року скоротилося на 173 944 особи до 10 342 593.

 

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 313 274 українців. Це становить 12,7% загальної кількості пенсіонерів.

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Пенсія в УкраїніПенсії в Україні