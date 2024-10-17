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Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям

Фото: пенсионеры в Киеве получают 7,9 тысяч гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о средней пенсии на 1 октября в 2024 года. Всего в Украине насчитывается 10,3 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 852 гривны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 971 гривна. Далее идут Ровенская (7 277 гривен), Донецкая (7 159 гривен), Луганская (6 716 гривен)  и Днепропетровская области (6 435 гривен).

Размер пенсии на 1 октября 2024 года

Регион сумма, грн % от среднего по Украине
Украина 5 851,86 100
г. Киев 7 971,08 136
Ровенская 7 276,89 124
Донецкая 7 158,87 122
Луганская 6 715,75 115
Днепропетровская 6 435,19 110
Киевская 6 083,88 104
Запорожская 6 058,59 104
Житомирская 5 966,33 102
Харьковская 5 791,25 99
Полтавская 5 675,80 97
Одесская 5 596,63 96
Николаевская 5 516,57 94
Волынская 5 424,10 93
Черниговская 5 375,39 92
Львовская 5 273,24 90
Сумская 5 269,37 90
Кировоградская 5 202,28 89
Черкасская 5 098,27 87
Винницкая 4 994,09 85
Ивано-Франковская 4 962,30 85
Хмельницкая 4 958,17 85
Херсонская 4 954,65 85
Закарпатская 4 697,98 80
Черновицкая 4 664,48 80
Тернопольская 4 460,50 76

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 461 гривна), Черновицкой (4 664 гривны) и Закарпатской (4 698 гривен) областях.

Пенсии в Украине

Напомним, средний размер пенсии на 1 октября 2024 составил 5 851,86 гривен. Средний размер пенсии с начала года вырос на 466,61 гривен или на 8,7%.

Число пенсионеров с начала года сократилось на 173 944 человека до 10 342 593.

 

Пенсии свыше 10 тысяч гривен получали 1 313 274 украинца. Это составляет 12,7% от общего числа пенсионеров.

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Пенсия в УкраинеПенсии в Украине