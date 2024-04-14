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Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: ПФУ оприлюднив свіжі дані

Фото: пенсіонери в Києві отримують 7,8 тисячі гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані щодо середньої пенсії на 1 квітня 2024 року. Загалом в Україні налічується 10,2 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 743 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 848 гривень. Далі йдуть Рівненська (7 205 гривень), Донецька (7 017 гривень), Луганська (6 525 гривень) та Дніпропетровська області (6 333 гривень).

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4 400 гривень), Чернівецькій (4 598 гривень) та Закарпатській (4 616 гривень) областях.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 квітня 2024 року становив 5 743,27 гривень. Середній розмір пенсії за квартал зріс на 505,02 гривень або на 9,6% до 5 743,27 гривень.

Кількість пенсіонерів за останні три місяці скоротилася на 361 832 особи до 10 154 705.

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1224710 українців. Це становить 12,1% від загальної кількості пенсіонерів.

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Пенсія в УкраїніПенсії в Україні