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Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані за областями

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Україна, Четвер 13 липня 2023 13:22
Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані за областями Фото: киянам платять більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 липня 2023 року всього в Україні налічується 10,552 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 311 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Серед регіонів України найвищі пенсії у Києві - 7 190 гривень. Далі йдуть Донецька (6 601 гривень), Луганська (6 295 гривень) та Дніпропетровська (6 240 гривень) області .

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані за областями

Найнижчі пенсії у Тернопільській (4023 гривень), Закарпатській (4199 гривень) та Чернівецькій (4211 гривень) областях.

Де в Україні найвищі та найнижчі пенсії: дані за областями

Пенсії у 2023 році

Нагадаємо, за даними ПФУ, середній розмір пенсії за півроку зріс на 688,85 грн або на 14,9%. Станом на 1 липня він становив 5 311,44 гривень.

В Україні з 1 березня проведено індексацію пенсій та підвищено розміри мінімальних пенсій та пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. За даними ПФУ, всього з 1 березня перераховано 10,5 млн пенсій, середній розмір підвищення - 579,10 гривень.

Крім того, ПФУ провів із 1 квітня перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам. Перерахунок пенсії проведено понад 654,9 тис. осіб, розмір пенсії збільшено для 401 тис. осіб, середній розмір підвищення - 221,74 грн.

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