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Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям

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Украина, Четверг 13 июля 2023 13:22
Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям Фото: киевлянам платят больше (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На 1 июля 2023 года всего в Украине насчитывается 10,552 млн пенсионеров, а средняя пенсия составляет 5 311 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ПФУ.

Среди регионов Украины самые высокие пенсии в Киеве - 7 190 гривен. Далее идут Донецкая (6 601 гривен), Луганская (6 295 гривен) и Днепропетровская (6 240 гривен) области.

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям

Самые низкие пенсии в Тернопольской (4 023 гривен), Закарпатской (4 199 гривен) и Черновицкой (4 211 гривен) областях.

Где в Украине самые высокие и самые низкие пенсии: данные по областям

Пенсии в 2023 году

Напомним, по данным ПФУ, средний размер пенсии за полгода вырос на 688,85 гривен или на 14,9%. На 1 июля он составлял 5 311,44 гривен.

В Украине с 1 марта проведена индексация пенсий и повышены размеры минимальных пенсий и пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. По данным ПФУ, всего с 1 марта перерасчитано 10,5 млн пенсий, средний размер повышения - 579,10 гривен.

Кроме того, ПФУ провел с 1 апреля перерасчет пенсии работающим пенсионерам. Перерасчет пенсии проведен для более 654,9 тыс. человек, размер пенсии увеличен для 401 тыс. человек, средний размер повышения - 221,74 грн.

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