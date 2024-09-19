Де в Україні найрозумніші школярі. Топ-5 міст за результатами НМТ

Оскільки тестування проходило в умовах воєнного стану та підвищеної небезпеки, кілька разів сесії НМТ переривалися через повітряні тривоги по всій Україні.

Портал нагадав, що цьому році НМТ пройшов у формі компʼютерного тестування з використанням лише завдань із закритою формою відповіді.

"Зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року з рейтингами попередніх років не є доцільним", - йдеться на сайті Osvita.ua.

Там також зазначено, що результати випускників шкіл минулих років, які складали НМТ у 2024 році, у рейтингу не були враховані. Натомість він складався через середнє значення балів, отриманих учасниками тестування, яке було розраховане як середнє арефметичне результатів усіх тестів з урахуванням нескладених тестів (не подолав поріг "склав/не склав").

Таким чином, у п'ятірку областей, в яких випускники шкіл, коледжів та ліцеїв склали НМТ на найкращі результати, увійшли:

м.Львів (шкіл 155, склав 97% із середнім балом у 147.3), м.Херсон (шкіл 32, склав 97% із середнім балом у 145.53), м.Київ (шкіл 483, склав 97% із середнім балом у 144.34), м.Луцьк (шкіл 35,склав 98% із середнім балом у 143.49), м.Рівне (шкіл 40,склав 98% із середнім балом у 142.67).

Що таке НМТ

Це альтернативний спосіб оцінювання знань випускників шкіл в Україні, введений у 2022 році через повномасштабне вторгнення РФ. Він замінив традиційне ЗНО і проводиться в електронному форматі.

НМТ складається з трьох частин: українська мова, математика та один додатковий предмет на вибір (історія України, біологія, хімія, фізика чи іноземна мова). Така форма тестування забезпечує оперативну обробку результатів та дає можливість безпечно скласти іспити навіть у складних умовах.