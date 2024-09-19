Названа найкраща школа Києва: свіжий рейтинг
Портал Osvita.ua оприлюднив рейтинг столичних закладів загальної середньої освіти. У нього потрапили школи, ліцеї та коледжі за результатами найвищих місць в рейтингу шкіл України за підсумками складання НМТ у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Osvita.ua.
Майбутні абітурієнти здавали НМТ в умовах воєнного стану. Декілька разів процес переривала повітряна тривога.
Як зазначає портал, зважаючи на формат тесту й умови проведення НМТ, порівнювати рейтинг 2024 року зі статистикою попередніх років не є доцільним.
Повідомляється, що київські заклади середньої освіти в таблиці були ранжовані за рейтинговим балом, який розрахований на підставі середнього значення балів НМТ з усіх предметів та з урахуванням загальної кількості складених тестів випускниками кожної школи або ліцею, коледжу.
Так, "Міжнародний ліцей Глобус" став найкращим у рейтингу.
Перша двадцятка столичних закладів середньої освіти виглядає наступним чином:
- Приватна організація (установа, заклад) "Заклад ЗСО "Міжнародний ліцей Глобус",
- Технічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" Солом’янського р-ну,
- ТОВ "Центр освіти "Оптіма",
- Русанівський ліцей Дніпровського р-ну,
- Політехнічний ліцей Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут",
- Ліцей "Престиж",
- Ліцей "Інтелект",
- Український фізико-математичний ліцей Київського національного університету імені Т.Шевченка,
- Ліцей "Домінанта" Дніпровського р-ну,
- Природничо-науковий ліцей №145 Печерського р-ну,
- ТОВ "Новопечерська школа-ліцей І-ІІІ рівнів",
- Гімназія №178 Солом’янського р-ну,
- Ліцей №142,
- Ліцей "Наукова зміна",
- Києво-Печерський ліцей №171 "Лідер" Печерського р-ну,
- Приватний ЗНЗ ІІ-ІІІ ст. "Ліцей "Екологія і Культура",
- Гімназія "Академія",
- Ліцей «Фінансовий» Подільського р-ну,
- Технічний ліцей Дніпровського р-ну,
- Ліцей №155 Шевченківського р-ну.
Що таке НМТ
Це формат вступних іспитів, запроваджений в Україні у 2022 році замість зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) через повномасштабне вторгнення РФ. Він складається з трьох блоків завдань: українська мова, математика та предмет за вибором абітурієнта (історія України, біологія, хімія, фізика або іноземна мова).
Тест проходить у форматі комп'ютерного тестування, що дозволяє швидше оцінити результати та уникнути логістичних труднощів. НМТ став тимчасовою заміною для вступу у вищі навчальні заклади в умовах воєнного стану.
Чи став НМТ у цьому році складніше - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми повідомляли який предмет в рамках НМТ майбутні абітурієнти здали на найвищі бали.
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