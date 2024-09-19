Где в Украине самые умные школьники. Топ-5 городов по результатам НМТ

Поскольку тестирование проходило в условиях военного положения и повышенной опасности, несколько раз сессии НМТ прерывались из-за воздушных тревог по всей Украине.

Портал напомнил, что в этом году НМТ прошел в форме компьютерного тестирования с использованием только заданий с закрытой формой ответа.

"Учитывая формат теста и условия проведения НМТ, сравнивать рейтинг 2024 года с рейтингами предыдущих лет не целесообразно", - говорится на сайте Osvita.ua.

Там также отмечено, что результаты выпускников школ прошлых лет, составлявших НМТ в 2024 году, в рейтинге не были учтены. Вместо этого он состоял из среднего значения баллов, полученных участниками тестирования, которое было рассчитано как среднее арефметическое результатов всех тестов с учетом несложных тестов (не преодолел порог "сдал/не сдал").

Таким образом, в пятерку областей, где выпускники школ, колледжей и лицеев составили НМТ на лучшие результаты, вошли:

г.Львов (школ 155, составил 97% со средним баллом в 147.3 ), г.Херсон (школ 32, составил 97% со средним баллом в 145.53 ), г.Киев (школ 483, составил 97% со средним баллом в 144.34 ), г.Луцк (школ 35, составил 98% со средним баллом в 143.49 ), г.Ровно (школ 40, составил 98% со средним баллом в 142.67 ).

Что такое НМТ

Это альтернативный способ оценки знаний выпускников школ в Украине, введенный в 2022 году из-за полномасштабного вторжения РФ. Он заменил традиционное ЗНО и проводится в электронном формате.

НМТ состоит из трех частей: украинский язык, математика и один дополнительный предмет по выбору (история Украины, биология, химия, физика или иностранный язык). Такая форма тестирования обеспечивает оперативную обработку результатов и позволяет безопасно сдать экзамены даже в сложных условиях.