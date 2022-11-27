Где в Украине худшая и лучшая ситуация с мобильной связью: названы регионы

Фото: стало известно, в каких регионах Украины лучшая и худшая ситуация с мобильной связью (Виталий Носач, РБК-Украина)

По состоянию на воскресенье, 27 ноября, лучшая ситуация с мобильной связью наблюдается в ряде центральных, восточных и западных регионах Украины. При этом проблемы со связью фиксируют в Запорожской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госспецсвязи в Telegram.