Де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті: огляд тарифів по областях

Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на вересень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в громадському транспорті України становила 9,73 грн за квиток.



Найдорожчу вартість проїзду зафіксували у:

Львівській області - 16,96 грн

Житомирській області - 15 грн

Чернігівській області - 13,84 грн

Тернопільській області - 13,61 грн

Чернівецькій області - 12,96 грн

Івано-Франківській області - 12,16 грн.

Водночас найдешевшими регіонами за вартістю проїзду стали:

Київська область - 5 грн

Херсонська область - 6 грн

Кіровоградська область - 6,48 грн

Харківська область - 6,60 грн

Хмельницька область - 7,96 грн.

Натомість середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва становила 8 гривень. А у Харкові до кінця року проїзд залишиться безкоштовним. Безкоштовний проїзд залишається у метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах.