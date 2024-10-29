Де в Україні найдорожчий проїзд у транспорті: огляд тарифів по областях

Вартість проїзду у міському транспорті України варіюється відповідно до області. Середня ціна за квиток складає 9,73 гривені.
РБК-Україна розповідає, де в Україні найдорожчий проїзд у громадському транспорті.
Згідно з інформацією Державної служби статистики, станом на вересень 2024 року середньомісячна вартість проїзду в громадському транспорті України становила 9,73 грн за квиток.
Найдорожчу вартість проїзду зафіксували у:
Водночас найдешевшими регіонами за вартістю проїзду стали:
Натомість середня вартість квитка за проїзд у громадському транспорті Києва становила 8 гривень. А у Харкові до кінця року проїзд залишиться безкоштовним. Безкоштовний проїзд залишається у метро, трамваях, тролейбусах і комунальних автобусах.
Нагадаємо, раніше ми писали, що вартість проїзду у міських маршрутках у Сумах зросте до 15 гривень. Однак міська влада погодилася підняти тариф за умови, що перевізники покращать якість своїх послуг. Згідно з документом перевізники зобов'язані кожні шість місяців здійснювати капітальний ремонт 15% автобусів під контролем міської ради. У разі невиконання перевізниками своїх зобов'язань, підвищення тарифу скасують.