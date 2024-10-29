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Где в Украине самый дорогой проезд в транспорте: обзор тарифов по областям

Фото: Сколько стоит проезд в Украине (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Стоимость проезда в городском транспорте Украины варьируется в соответствии с областью. Средняя цена билета составляет 9,73 гривны.

РБК-Украина рассказывает, где в Украине самый дорогой проезд в общественном транспорте.

Согласно информации Государственной службы статистики, по состоянию на сентябрь 2024 среднемесячная стоимость проезда в общественном транспорте Украины составила 9,73 грн за билет.

Самая высокая стоимость проезда зафиксирована в:

  • Львовской области - 16,96 грн
  • Житомирской области - 15 грн
  • Черниговской области - 13,84 грн
  • Тернопольской области - 13,61 грн
  • Черновицкой области - 12,96 грн
  • Ивано-Франковской области - 12,16 грн.

В то же время самыми дешевыми регионами по стоимости проезда стали:

  • Киевская область - 5 грн
  • Херсонская область - 6 грн
  • Кировоградская область - 6,48 грн
  • Харьковская область - 6,60 грн
  • Хмельницкая область - 7,96 грн.

Средняя стоимость билета за проезд в общественном транспорте Киева составила 8 гривен. А в Харькове до конца года проезд останется бесплатным. Бесплатный проезд остается в метро, ​​трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах.

Напомним, ранее мы писали, что стоимость проезда в городских маршрутках в Сумах вырастет до 15 гривен. Однако городские власти согласились поднять тариф при условии, что перевозчики улучшат качество своих услуг. Согласно документу, перевозчики обязаны каждые шесть месяцев осуществлять капитальный ремонт 15% автобусов под контролем городского совета. В случае невыполнения перевозчиками своих обязательств повышение тарифа будет отменено.

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