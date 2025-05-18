Де в Україні найбрудніша вода? Названо небезпечні регіони та причини

Що найбільше забруднює воду та в яких регіонах

За словами члена ради Українського водної асоціації, завідувача кафедри екології та охорони здоров'я Західноукраїнського національного університету Леоніда Бицюра, традиційно найбільше забруднення води - біля центрів промисловості вздовж Дніпра та на Приазов'ї.

Тобто забруднення води напряму пов'язане з близькістю великих міст і промислових об'єктів.

"Це - центральна Україна. Зокрема Дніпро, Запоріжжя. А також - Схід", - уточнив він.

Експерт додав, що є ще одна - окрема проблема. Затоплені шахти.

"Поруч ведуться бойові дії й за відсутності обладнання, електроенергії, викачати звідти воду просто неможливо", - пояснив він.

Крім того, фіксують погіршення показників води біля обласних центрів, які стоять на Дніпрі.

Представник водної асоціації зауважив, що найбільш шкідливі підприємства - це металургія та гірничодобувна галузь (їх велика концентрація в одній локації - прямі забрудники).

Подібні індустріальні зони, хоча і меншою мірою, має також Львівська область.

Тим часом точкові забруднення сільськогосподарського та побутового походження фіксують:

в Івано-Франківській області;

у Тернопільській області;

у Хмельницькій області.

Сільське господарство шкодить природі через те, що там використовують пестициди, інсектициди, гербіциди та інші засоби захисту рослин - з хімічною основою і різним періодом розпаду.

Все це змивається через ґрунтові масиви й рано чи пізно потрапляє в воду.

При цьому найбільше з сільського господарства шкоди воді завдають свинокомплекси та птахоферми.

"З аграріїв найбільше забруднюють воду незасвоювані добрива. У нас цей процес фактично не контролюють. Законопроект щодо контролю якості ґрунтів блокується на рівні аграрного комітету Верховної Ради", - розповів Бицюра.

Він уточнив, що аграрний сектор, на відміну від екології, має потужних лобістів (зокрема і в профільному комітеті ВР).

"І тому... контроль відбувається на рівні самих аграрних підприємств. Тобто ситуація така, що фактично вони контролюють самі себе", - поділився фахівець.

У Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській та Житомирській областях - додається також більш виражене промислове забруднення.

Крім того, вода забруднюється і від комунально-побутових стоків - там, де немає очисних споруд, у воді можуть бут мікробіологічні забрудники, залишки фармацевтичних препаратів тощо.

"У великих водоканалів є очисні споруди. У дрібних їх немає. Особливо є проблема в сільських громадах: там забрудненість менша, точкова, але щільність забруднення може бути більша", - пояснив спеціаліст.

Він додав, що на якість води дуже впливає також недотримання санітарних зон (берегових водозахисних зон).

Йдеться про те, що існують окремі норми - яка має бути відстань від кромки води до ріллі. Проте господарства часто розорюють землі прямо біля води, і туди потрапляють засоби захисту рослин і добрив.

"Спершу в поверхневі води, і потім в підземні", - уточнив Бицюра.

Насамкінець забруднення води (зокрема в колодязях у селах) можуть фіксувати через наявність поблизу населених пунктів стихійних чи організованих сміттєзвалищ. Там вода може бути абсолютно непридатною до споживання.

"Люди навіть візуально бачать, що вода каламутна і навіть з пінкою. Тому однозначно не можна сказати, що вода в селах чистіша, ніж в місті. Вона часом може бути ще й брудніша внаслідок того, що туди можуть потрапляти або добрива з полів, або стоки з ферм", - підсумував експерт.