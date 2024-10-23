Де в Україні найбільше роботи: ситуація по областях

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В яких регіонах України найбільше роботи

За підсумками минулого місяця кількість вакансій на українському ринку праці сягнула довоєнного рівня. Кадровий портал Work.ua наводить дані про 117 тис. пропозицій від роботодавців, що дорівнює показникам 2021 року.

При цьому повномасштабне вторгення РФ спричинило нерівномірний розподіл вакансій по регіонах.

У західних областях ринок праці став активнішим, ніж до війни, у центрі також є позитивна динаміка, а в прифронтових містах роботи поменшало.

Фото: найжвавіше ринок праці відновлюється у західних регіонах (work.ua)

Першість за кількістю пропозицій роботи тримає Київщина (близько 40 тис. вакансій було розміщено у вересні 2024), по 10 тис. вакансій - в Дніпропетровській та Львівській областях. У п'ятірку лідерів також традиційно входять Одеська та Харківська області.

Водночас у минулому місяці спостерігався приріст вакансій у низці інших регіонів: Івано-Франківщина (+4%), Черкащина (+4%), Запоріжжя (+4%), Волинь (+3%), Чернігівщина (+2%), Вінниччина(+2%).

ТОП-3 міста за кількістю вакансій

Станом на 22 жовтня на Work.ua було розміщено 30,5 тис. пропозицій роботи в Києві. На порталі robota.ua налічувалося понад 37 тис. вакансій у столиці. Це найвищий показник з-поміж інших українських міст.

Найбільше роботи в Києві у галузях:

сфера обслуговування - 5,5 тис. вакансій

робочі спеціальності, виробництво - 4,8 тис.

продаж, закупівля - 3,6 тис.

роздрібна торгівля - 3,4 тис.

логістика, склад, ЗЕД - 3 тис.

Друге місце за кількістю вакансій в Україні посідає Львів (7,6 тис.- на Work.ua, 10,1 тис. - на robota.ua). Активно шукають працівників:

сфера обслуговування - 1,8 тис. вакансій

робочі спеціальності, виробництво - 1,3 тис.

готельно-ресторанний бізнес, туризм - 1 тис.

логістика, склад, ЗЕД - 912

транспорт, автобізнес - 674

На третьому місці Дніпро (6,9 тис.вакансій - на Work.ua, 8,3 тис. - на robota.ua). Сфери де найбільше роботи у місті:

робочі спеціальності, виробництво - 1,6 тис. вакансій

сфера обслуговування - 1,2 тис.

логістика, склад, ЗЕД - 902

продаж, закупівля - 828

роздрібна торгівля - 671

Де найвищі зарплати

Середня зарплата по Україні за розміщеними вакансіями на Work.ua у жовтні становить 21,5 тис. грн. Водночас міста, які лідирують за кількістю вакансій, також посідають найвищі позиції у рейтингу заробітних плат.

Середня зарплата у Києві становить 25 тис. грн. При цьому найчастіше у вакансіях вказують діапазон доходу 19-23 тис. грн (21,2% від усіх розміщених оголошень).

На затребуваній посаді продавця-консультанта у столиці в середньому можна заробляти 21,5 тис. грн на місяць.

Зарплати за найбільш популярними вакансіями в Києві (скриншот work.ua)

Найвищі середні зарплати у столиці, за винятком працівників керівної ланки та айтівців, мають стоматологи (55 тис. грн), водії-міжнародники (52,5 тис. грн), продюсери (52,5 тис. грн), автомаляри та рієлтори (по 50 тис. грн).

На ринку праці Львова середня заробітна плата становить 22,5 тис. грн, більше вакансій розміщено с діапазоном доходу 18-22 тис. грн.

Продавців-консультантів у Львові шукають найбільше та пропонують їм середню зарплату 20 тис. грн. За рівнем доходу лідирують водії-міжнародники (57,5 тис. грн), автомаляри (45 тис. грн), автослюсарі, рієлтори, автоелектрики, виконроби (40 тис. грн).

У Дніпрі середній рівень заробітної плати - 21 тис. грн. Продавців-констультантів шукають із зарплатою 18 тис. грн, а найвищі зарплати у стоматологів (47,5 тис. грн), водіїв-міжнародників (42,5 тис. грн), автомалярів та рієлторів (40 тис. грн).

У західних областях, де ринок праці від початку повномасштабної війни має найкращі показники відновлення, ситуація із заробітними платами така: Івано-Франківськ (20,5 тис. грн), Ужгород (21,5 тис. грн), Луцьк (18,4 тис. грн), Тернопіль (20 тис. грн), Хмельницький (20 тис. грн).

При підготовці матеріалу використовувалися: аналітичні дані порталу Work.ua, інформація сайту robota.ua та Державної служби зайнятості.