Шалені зарплати та дефіцит кадрів: що відбувається на ринку праці України

Другий місяць поспіль український ринок праці б’є рекорди за кількістю пропозицій роботи. Війна та міграція вимили багато спеціалістів із різних сфер, тому для деяких категорій працівників, яким до повномасштабного вторгнення було важче знайти роботу, відкрилося вікно можливостей. Крім того, попит на топ-менеджерів і висококваліфікованих спеціалістів також зростає.

Рекордна кількість вакансій

У вересні в Україні зафіксували рекордну кількість вакансій від початку повномасштабного вторгнення. Так, у минулому місяці роботодавці розмістили на платформі пошуку роботи Work.ua 117 683 вакансій. Станом на 18 жовтня там розміщено 110 603 вакансії. Сайт-конкурент Robota.ua у той же день розмістив на сайті 111 219 актуальних вакансій від 38 121 компанії.

За кількістю пропозицій працевлаштування ринок праці зараз повторює картину останнього року до широкомасштабної війни. Проте відновлення є нерівномірним: ситуація на заході та в центрі країни значно відрізняється від динаміки у прифронтових регіонах.

На складну ситуацію на ринку праці вказав Національний банк у своєму макроекономічному та монетарному огляді за жовтень цього року. Кількість нових вакансій, порівняно з 2023-м роком, продовжує зростати. Але хоча падіння кількості нових резюме припинилось, спостерігається значний дефіцит працівників. Це зумовлює підвищення зарплат, однак з урахуванням інфляції темпи зростання реальних заробітків сповільнились.

Кого і де шукають роботодавці

Кількість вакансій у вересні 2024 року до лютого 2022-го, за даними Work.ua, рекордно зросла на Закарпатті (205%), тоді як, наприклад, на Луганщині була нульова пропозиція роботи, обумовлена бойовими діями та окупацією регіону. Найбільше пропозицій щодо роботи у вересні та жовтні – на Київщині.

Лідерство за кількістю вакансій тримає сфера обслуговування – 21 164 пропозицій, +3% до серпня. Збільшилось число пропозицій у категорії "Логістика, склад, ЗЕД" (+5%) і "Робочі спеціальності, виробництво" (+4%).

Щодо найбільшого приросту вакансій у вересні проти серпня, то тут найбільший відсоток показали фінанси та банки, охорона та безпека (6%), на один відсоток відстає "Логістика, склад, ЗЕД" та "ЗМІ, видавництво та поліграфія". Далі йдуть робочі та виробничі спеціальності (4%). Аналогічний відсоток приросту показала робота для творчих людей та у сфері готельно-ресторанного бізнесу і туризму. По 3% зростання мають: сфера обслуговування, будівництво та архітектура, а також маркетинг, реклама та PR.

За даними Нацбанку, кількість оголошень про вакансії у сферах охорони, будівництва та робітничих спеціальностей значно перевищувала тогорічний показник, тоді як у сфері ІТ – суттєво скоротилася. Також, додають у НБУ, попит залишався пригніченим в освіті, дизайні, мистецтві та культурі.

При цьому вперше за кілька місяців відбулось збільшення кількості пропозицій щодо дистанційної роботи, яка зросла на 3%. Саме за віддалені вакансії шукачі конкурують найактивніше.

У вересні також побільшало роботи для студентів (+5%) і людей без досвіду (+4%). Синхронно зі зростанням кількості вакансій на ринку праці побільшало роботи для ветеранів (+3%), людей з інвалідністю та пенсіонерів (+2%).

Але найбільший ріст в окремих категоріях вакансій бачимо серед пропозицій роботи з бронюванням – аж +16% до серпня.

Які галузі обирають кандидати

У перший місяць осені на порталі пошуку роботи Work.ua люди оновили або створили понад 215 тисяч резюме, що стало річним рекордом. У порівнянні з серпнем число претендентів на роботу зросло на 13%. Також на 5% збільшилася кількість відгуків. Проте, оскільки зараз на ринку праці є широкий вибір вакансій, це зумовило не надто високі показники конкуренції.

Найбільше претендентів, порівняно з останнім місяцем літа, маємо в Хмельницькій (+18%), Закарпатській і Волинській (+17%), Чернігівській та Київській (+16%) областях.

Найчастіше людей цікавить робота у таких категоріях:

ЗМІ, видавництво, поліграфія;

IT, комп’ютери, інтернет;

Топ-менеджмент, керівництво вищої ланки;

Дизайн, творчість;

Маркетинг, реклама, PR.

Наразі тенденція вказує на те, що шукачі в рази активніше відгукуються на пропозиції роботи в онлайн режимі. Але цікавість до робочих спеціальностей також суттєво зростає. Наприклад, роботу в цій сфері у вересні шукали на 20% більше людей, ніж місяцем раніше.

Де та наскільки зросли зарплати

У вересні ринковий розмір середньої зарплати не змінився і складав 21,5 тис. грн. Показник зарплатної медіани змістився в бік зростання на Київщині (24 тис. грн) та Львівщині (21,5 тис. грн), а на Харківщині навпаки знизився (19,1 тис. грн). Загалом, за даними Work.ua, заробітні плати з серпня 2023 року по серпень 2024 року в середньому по Україні зросли на 19%.

Проте, цифри медіанної заробітної плати, які публікує Robota.ua, значно відрізняються і становлять 14,8 тис. грн. Слід зазначити, що цей показник ґрунтуються на даних, які вказані у вакансіях. Але деякі компанії не пишуть конкретну заробітну плату, а обговорюють її суму на співбесідах з кандидатами.

Традиційно рівень зарплати різниться залежно від регіону – найбільше заробляють в Києві, а найменше – в Чернігівській та Сумській областях. Однак медіанна заробітна плата також показує зростання у багатьох областях.

Наприклад, у Києві вона піднялася з 19,25 тис. грн у січні до 21,1 тис. грн у серпні. Львівська область демонструє схожу динаміку – зростання з 18,5 до 20,5 тис. грн. Найбільше оплата праці збільшилася в Херсонській області – з 15 до 20 тис. грн. При цьому зовсім не змінилось медіанне значення зарплатні в Закарпатській області – і в січні, і в серпні цього року вона становила 19 тис. грн.

За даними НБУ, в І кварталі 2024 року в середньому реальні заробітні плати збільшилися на 17,7% в річному вимірі. Високі темпи зростання зарплат збереглися і в ІІ кварталі.

Також бачимо зростання середніх зарплат у деяких категоріях:

Охорона, безпека – 45 тис. грн, +13% до серпня;

Страхування – 25 тис. грн, +5%;

Управління персоналом, HR – 25 тис. грн, +4%;

Телекомунікації та зв’язок – 24,9 грн, +4%;

Будівництво, архітектура – 26 тис. грн, +4%.

Найприбутковішими професіями (окрім керівних посад, сфери IT і фахівців у Силах оборони) є ендодонтист (55 тис. грн), водій-міжнародник (50 тис. грн), рихтувальник (45 тис. грн), бурильник, медіапродюсер, ріелтор, тонувальник (40 тис. грн).

Дефіцит кадрів залишається великим

Наразі 74% компаній в Україні відчувають дефіцит кадрів, йдеться у дослідженні ринку праці, проведеному Європейською Бізнес Асоціацією (ЕВА). Цей показник підвищився на 55% порівняно з періодом осені 2023 року. Більше ніж 60% учасників дослідження – це міжнародний бізнес. Половина з них є представниками великого, 43% – середнього і 7% – малого бізнесу.

Крім того, міграція за кордон та мобілізаційні процеси призвели до подальшого скорочення пропозиції робочої сили.

Згідно з опитуванням підприємств, яке проводить Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, брак працівників як перешкоду для ведення бізнесу відзначають 63% опитаних. Це другий за значимістю показник після перебоїв з електроенергією. У серпні 52,6% підприємств мали проблеми з пошуком кваліфікованих кадрів і 39,7% відчували нестачу некваліфікованих працівників.

За інформацією Центру Разумкова, головним викликами для роботодавців стали:

Мобілізація працівників – 73%;

Дефіцит кадрів – 53%;

Відтік кваліфікованих кадрів за кордон – 47%.

Нові виклики та можливості

Дефіцит кадрів змушує роботодавців усе частіше пропонувати вакансії шукачам без досвіду. За даними Work.ua, серед усіх вакансій у вересні 43% призначалися для кандидатів, які не мають досвіду роботи. Для порівняння, у вересні 2023 року їх було 36%.

Одним із рішень для подолання кадрової кризи, викликаної повномасштабною війною, може стати перекваліфікація різних соціально-демографічних груп, йдеться в дослідженні Deloitte Ukraine і Gradus Research. Так, 45% опитаних жінок розглядають можливість отримати нову спеціальність, яка вважається чоловічою.

До прикладу, на сайті "OLX Робота" київська компанія, що спеціалізується на вантажних перевезеннях, шукає жінку водія-далекобійника з зарплатнею від 40 до 80 тис. грн. Серед вимог до претендентки – наявність закордонного біометричного паспорта, адже вантажі треба буде доставляти до Великобританії.

За словами заступниці міністра економіки Тетяни Бережної, якщо у 2021 році офіційний ринок праці нараховував 11,5 мільйона працівників, то у 2023 році ця цифра зменшилася до 9 мільйонів. Щоб забезпечити щорічне зростання ВВП до 2030 року на 7%, Україні потрібно додатково 4,5 мільйона працівників.