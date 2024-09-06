Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областей

Де в Україні найбільше переселенців

Найбільше переселенців зареєстровано на Донеччині. Їх там понад пів мільйона. Також у п’ятірку лідерів увійшли Харківщина, Дніпропетровщині, Луганщина та Київ.

Найменше ВПО у Волинській, Рівненській та Херсонській областях, а також в Автономній республіці Крим.

Офіційна статистика кількості та розподілення переселенців в Україні (скриншот сайту ioc.gov.ua/analytics)

Статистика по областях:

Донецька - 539 842

Харківська - 517 483

Дніпропетровська - 450 393

Київ - 412 020

Луганська - 270 988

Київська - 253 120

Запорізька - 222 773

Одеська - 216 712

Львівська - 209 181

Полтавська - 183 721

Вінницька - 146 518

Черкаська - 136 572

Закарпатська - 126 660

Миколаївська - 123 978

Хмельницька - 122 229

Івано-Франківська - 113 665

Сумська - 92 738

Житомирська - 84 974

Кіровоградська - 82 035

Чернівецька - 75 139

Чернігівська - 68 248

Тернопільська - 67 530

Рівненська - 45 368

Волинська - 44 610

Херсонська - 44 599

Автономна республіка Крим - 51

Севастополь - 39

Дані вказані станом на 5 вересня 2024 року.

Вікова характеристика переселенців

Найбільше серед переселенців - дітей і людей похилого віку. Кількість неповнолітніх - 915 тисяч, літніх людей (у віці 61-70 років) - 727 тисяч.

Далі за чисельністю категорія - люди у віці 31-40 років, їх понад 660 тисяч, потім - люди у віці 51-60 років, їх налічується 584 тисячі. Майже 60% переселенців - жінки.

Вікова характеристика переселенців (скриншот сайту ioc.gov.ua/analytics)

Додамо, що серед переселенців зареєстровано 124 265 безробітних осіб, ще одна велика категорія - це люди з інвалідністю, їх кількість - 109 122 особи.