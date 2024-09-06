Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областей

В Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона вимушених переселенців, із них понад 915 тисяч - діти.
РБК-Україна із посиланням на публікацію Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики розповідає, у яких областях найбільше зареєстровано ВПО.
Найбільше переселенців зареєстровано на Донеччині. Їх там понад пів мільйона. Також у п’ятірку лідерів увійшли Харківщина, Дніпропетровщині, Луганщина та Київ.
Найменше ВПО у Волинській, Рівненській та Херсонській областях, а також в Автономній республіці Крим.
Офіційна статистика кількості та розподілення переселенців в Україні (скриншот сайту ioc.gov.ua/analytics)
Статистика по областях:
Дані вказані станом на 5 вересня 2024 року.
Найбільше серед переселенців - дітей і людей похилого віку. Кількість неповнолітніх - 915 тисяч, літніх людей (у віці 61-70 років) - 727 тисяч.
Далі за чисельністю категорія - люди у віці 31-40 років, їх понад 660 тисяч, потім - люди у віці 51-60 років, їх налічується 584 тисячі. Майже 60% переселенців - жінки.
Додамо, що серед переселенців зареєстровано 124 265 безробітних осіб, ще одна велика категорія - це люди з інвалідністю, їх кількість - 109 122 особи.
Нагадаємо, що нещодавно Уряд продовжив виплати переселенцям на пів року. Крім цього, Кабінет міністрів уточнив перелік ВПО, які можуть отримати компенсацію за проживання на 6 місяців. Торік понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень.
Раніше ми також розповідали про те, як переселенцям звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні.
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