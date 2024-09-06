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Где в Украине больше всего переселенцев: статистика по областям

Где в Украине больше всего переселенцев (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине зарегистрировано более 4,6 миллиона вынужденных переселенцев, из них более 915 тысяч - дети.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики рассказывает, в каких областях больше всего зарегистрировано ВПЛ.

Где в Украине больше всего переселенцев

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области. Их там более полумиллиона. Также в в пятерке лидеров Харьковская, Днепровская, Луганская области и Киев.

Меньше всего ВПЛ в Волынской, Ровенской и Херсонской областях, а также в Автономной республике Крым.

Официальная статистика по количеству и распределению переселенцев в Украине (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)

Статистика по областям:

  • Донецкая - 539 842
  • Харьковская - 517 483
  • Днепропетровская - 450 393
  • Киев - 412 020
  • Луганская - 270 988
  • Киевская - 253 120
  • Запорожская - 222 773
  • Одесская - 216 712
  • Львовская - 209 181
  • Полтавская - 183 721
  • Винницкая - 146 518
  • Черкасская - 136 572
  • Закарпатская - 126 660
  • Николаевская - 123 978
  • Хмельницкая - 122 229
  • Ивано-Франковская - 113 665
  • Сумская - 92 738
  • Житомирская - 84 974
  • Кировоградская - 82 035
  • Черновицкая - 75 139
  • Черниговская - 68 248
  • Тернопольская - 67 530
  • Ровенская - 45 368
  • Волынская - 44 610
  • Херсонская - 44 599
  • Автономная республика Крым - 51
  • Севастополь - 39

Данные указаны по состоянию на 5 сентября 2024 года.

Возрастная характеристика переселенцев

Больше всего среди переселенцев - детей и людей преклонного возраста. Количество несовершеннолетних - 915 тысяч, пожилых людей (в возрасте 61-70 лет) - 727 тысяч.

Дальше по численности категория людей в возрасте 31-40 лет, их больше 660 тысяч, затем - люди в возрасте 51-60 лет, их насчитывается 584 тысячи. Почти 60% переселенцев - женщины.

Возрастная характеристика переселенцев (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)

Добавим, что среди переселенцев зарегистрировано 124 265 безработных, еще одна большая категория - это люди с инвалидностью, их количество - 109 122 человека.

Напомним, что недавно Правительство продолжило выплаты переселенцам на полгода. Кроме этого, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые могут получить компенсацию за проживание еще на 6 месяцев. В прошлом году более 2,5 млн ВПЛ получили пособие на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен.

Ранее мы также рассказывали о том, как переселенцам обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.

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