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Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областей

П'ятниця 06 вересня 2024 18:20
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Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областей Де в Україні найбільше переселенців (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

В Україні зареєстровано понад 4,6 мільйона вимушених переселенців, із них понад 915 тисяч - діти.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Інформаційно-обчислювального центру Мінсоцполітики розповідає, у яких областях найбільше зареєстровано ВПО.

Де в Україні найбільше переселенців

Найбільше переселенців зареєстровано на Донеччині. Їх там понад пів мільйона. Також у п’ятірку лідерів увійшли Харківщина, Дніпропетровщині, Луганщина та Київ.

Найменше ВПО у Волинській, Рівненській та Херсонській областях, а також в Автономній республіці Крим.

Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областей

Офіційна статистика кількості та розподілення переселенців в Україні (скриншот сайту ioc.gov.ua/analytics)

Статистика по областях:

  • Донецька - 539 842
  • Харківська - 517 483
  • Дніпропетровська - 450 393
  • Київ - 412 020
  • Луганська - 270 988
  • Київська - 253 120
  • Запорізька - 222 773
  • Одеська - 216 712
  • Львівська - 209 181
  • Полтавська - 183 721
  • Вінницька - 146 518
  • Черкаська - 136 572
  • Закарпатська - 126 660
  • Миколаївська - 123 978
  • Хмельницька - 122 229
  • Івано-Франківська - 113 665
  • Сумська - 92 738
  • Житомирська - 84 974
  • Кіровоградська - 82 035
  • Чернівецька - 75 139
  • Чернігівська - 68 248
  • Тернопільська - 67 530
  • Рівненська - 45 368
  • Волинська - 44 610
  • Херсонська - 44 599
  • Автономна республіка Крим - 51
  • Севастополь - 39

Дані вказані станом на 5 вересня 2024 року.

Вікова характеристика переселенців

Найбільше серед переселенців - дітей і людей похилого віку. Кількість неповнолітніх - 915 тисяч, літніх людей (у віці 61-70 років) - 727 тисяч.

Далі за чисельністю категорія - люди у віці 31-40 років, їх понад 660 тисяч, потім - люди у віці 51-60 років, їх налічується 584 тисячі. Майже 60% переселенців - жінки.

Де в Україні найбільше переселенців: статистика з областейВікова характеристика переселенців (скриншот сайту ioc.gov.ua/analytics)

Додамо, що серед переселенців зареєстровано 124 265 безробітних осіб, ще одна велика категорія - це люди з інвалідністю, їх кількість - 109 122 особи.

Нагадаємо, що нещодавно Уряд продовжив виплати переселенцям на пів року. Крім цього, Кабінет міністрів уточнив перелік ВПО, які можуть отримати компенсацію за проживання на 6 місяців. Торік понад 2,5 млн ВПО отримали допомогу на проживання на загальну суму 73,2 млрд гривень.

Раніше ми також розповідали про те, як переселенцям звернутися за безкоштовною медичною допомогою до будь-якої лікарні в Україні.

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