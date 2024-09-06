Где в Украине больше всего переселенцев: статистика по областям

В Украине зарегистрировано более 4,6 миллиона вынужденных переселенцев, из них более 915 тысяч - дети.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики рассказывает, в каких областях больше всего зарегистрировано ВПЛ.

Где в Украине больше всего переселенцев

Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области. Их там более полумиллиона. Также в в пятерке лидеров Харьковская, Днепровская, Луганская области и Киев.

Меньше всего ВПЛ в Волынской, Ровенской и Херсонской областях, а также в Автономной республике Крым.

Официальная статистика по количеству и распределению переселенцев в Украине (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)

Статистика по областям:

Донецкая - 539 842

Харьковская - 517 483

Днепропетровская - 450 393

Киев - 412 020

Луганская - 270 988

Киевская - 253 120

Запорожская - 222 773

Одесская - 216 712

Львовская - 209 181

Полтавская - 183 721

Винницкая - 146 518

Черкасская - 136 572

Закарпатская - 126 660

Николаевская - 123 978

Хмельницкая - 122 229

Ивано-Франковская - 113 665

Сумская - 92 738

Житомирская - 84 974

Кировоградская - 82 035

Черновицкая - 75 139

Черниговская - 68 248

Тернопольская - 67 530

Ровенская - 45 368

Волынская - 44 610

Херсонская - 44 599

Автономная республика Крым - 51

Севастополь - 39

Данные указаны по состоянию на 5 сентября 2024 года.

Возрастная характеристика переселенцев

Больше всего среди переселенцев - детей и людей преклонного возраста. Количество несовершеннолетних - 915 тысяч, пожилых людей (в возрасте 61-70 лет) - 727 тысяч.

Дальше по численности категория людей в возрасте 31-40 лет, их больше 660 тысяч, затем - люди в возрасте 51-60 лет, их насчитывается 584 тысячи. Почти 60% переселенцев - женщины.

Возрастная характеристика переселенцев (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)

Добавим, что среди переселенцев зарегистрировано 124 265 безработных, еще одна большая категория - это люди с инвалидностью, их количество - 109 122 человека.