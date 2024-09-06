Где в Украине больше всего переселенцев: статистика по областям
В Украине зарегистрировано более 4,6 миллиона вынужденных переселенцев, из них более 915 тысяч - дети.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики рассказывает, в каких областях больше всего зарегистрировано ВПЛ.
Где в Украине больше всего переселенцев
Больше всего переселенцев зарегистрировано в Донецкой области. Их там более полумиллиона. Также в в пятерке лидеров Харьковская, Днепровская, Луганская области и Киев.
Меньше всего ВПЛ в Волынской, Ровенской и Херсонской областях, а также в Автономной республике Крым.
Официальная статистика по количеству и распределению переселенцев в Украине (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)
Статистика по областям:
- Донецкая - 539 842
- Харьковская - 517 483
- Днепропетровская - 450 393
- Киев - 412 020
- Луганская - 270 988
- Киевская - 253 120
- Запорожская - 222 773
- Одесская - 216 712
- Львовская - 209 181
- Полтавская - 183 721
- Винницкая - 146 518
- Черкасская - 136 572
- Закарпатская - 126 660
- Николаевская - 123 978
- Хмельницкая - 122 229
- Ивано-Франковская - 113 665
- Сумская - 92 738
- Житомирская - 84 974
- Кировоградская - 82 035
- Черновицкая - 75 139
- Черниговская - 68 248
- Тернопольская - 67 530
- Ровенская - 45 368
- Волынская - 44 610
- Херсонская - 44 599
- Автономная республика Крым - 51
- Севастополь - 39
Данные указаны по состоянию на 5 сентября 2024 года.
Возрастная характеристика переселенцев
Больше всего среди переселенцев - детей и людей преклонного возраста. Количество несовершеннолетних - 915 тысяч, пожилых людей (в возрасте 61-70 лет) - 727 тысяч.
Дальше по численности категория людей в возрасте 31-40 лет, их больше 660 тысяч, затем - люди в возрасте 51-60 лет, их насчитывается 584 тысячи. Почти 60% переселенцев - женщины.
Возрастная характеристика переселенцев (скриншот сайта ioc.gov.ua/analytics)
Добавим, что среди переселенцев зарегистрировано 124 265 безработных, еще одна большая категория - это люди с инвалидностью, их количество - 109 122 человека.
Напомним, что недавно Правительство продолжило выплаты переселенцам на полгода. Кроме этого, Кабинет министров уточнил перечень ВПЛ, которые могут получить компенсацию за проживание еще на 6 месяцев. В прошлом году более 2,5 млн ВПЛ получили пособие на проживание на общую сумму 73,2 млрд гривен.
Ранее мы также рассказывали о том, как переселенцам обратиться за бесплатной медицинской помощью в любую больницу в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.