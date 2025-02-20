Де в Україні найбільше пенсіонерів і як вони отримують гроші: дані ПФУ

Де найбільше пенсіонерів

За даними ПФУ, найбільше пенсіонерів було в Дніпропетровській області - 874,0 тисяч осіб. Крім того, у Києві 747,0 тисяч пенсіонерів, у Харківській області - 707,4 тисяч, у Львівській області - 668,8 тисяч, у Донецькій області - 616,1 тисяч осіб.

Через поточні рахунки в банках пенсії отримують 8 млн 382,4 тисяч. Решта 1 млн 961,2 тисяч пенсіонерів отримували виплати через "Укрпошту".

Одержувачі пенсій можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок.

Одержувач виплати самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України.

Рейтинг банків

Станом на 1 лютого 2025 року частка ПриватБанку у виплаті пенсій становить 57,8%. У цьому держбанку отримують гроші 4 млн 847,2 млн осіб. На другому місці державний Ощадбанк (31,6%, пенсії отримують 2 млн 651,8 тисяч осіб).

У банку іноземної банківської групи Райффайзен Банк пенсії отримують 305,6 тисяч осіб (3,7%). В інших банках отримують гроші 577,8 тисяч осіб (6,9%).

За даними ПФУ, сума перерахування коштів через банки за січень 2025 року склала 52,453 млрд гривень, що на 9,6% більше, ніж у січні 2024 року (47,849 млрд гривень).