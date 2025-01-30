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Де найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях України

Україна, Четвер 30 січня 2025 18:30
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Де найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях України Фото: пенсіонери в Києві отримують 8 тисяч гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 789 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 018 гривень. Далі йдуть Донецька (7 168 гривень), Луганська (6 694 гривні), Дніпропетровська області (6 471 гривня) і Київська області (6 096 гривень).

Розмір пенсії на 1 січня 2025 року (грн)
Україна 5 789,05
м.Київ 8 017,65
Донецька 7 168,22
Луганська 6 694,19
Дніпропетровська 6 471,11
Київська 6 095,90
Запорізька 6 080,40
Харківська 5 824,72
Полтавська 5 703,30
Одеська 5 628,23
Миколаївська 5 547,98
Чернігівська 5 377,66
Житомирська 5 339,43
Львівська 5 303,30
Сумська 5 299,81
Кіровоградська 5 234,81
Рівненська 5 159,85
Черкаська 5 126,71
Волинська 5 090,08
Вінницька 5 038,34
Хмельницька 4 996,15
Івано-Франківська 4 995,40
Херсонська 4 968,02
Закарпатська 4 727,14
Чернівецька 4 648,04
Тернопільська 4 484,69

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 485 гривень), Чернівецькій (4 648 гривні) та Закарпатській (4 727 гривень) областях.
Де найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях України

Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.

Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів.

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