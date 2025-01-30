Де найвищі та найнижчі пенсії: дані по областях України

Пенсійний фонд України оприлюднив дані про середню пенсію на 1 січня 2025 року. Загалом в Україні налічується 10,3 млн пенсіонерів, а середня пенсія становить 5 789 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Серед регіонів України найвищі пенсії в Києві - 8 018 гривень. Далі йдуть Донецька (7 168 гривень), Луганська (6 694 гривні), Дніпропетровська області (6 471 гривня) і Київська області (6 096 гривень).

Розмір пенсії на 1 січня 2025 року (грн) Україна 5 789,05 м.Київ 8 017,65 Донецька 7 168,22 Луганська 6 694,19 Дніпропетровська 6 471,11 Київська 6 095,90 Запорізька 6 080,40 Харківська 5 824,72 Полтавська 5 703,30 Одеська 5 628,23 Миколаївська 5 547,98 Чернігівська 5 377,66 Житомирська 5 339,43 Львівська 5 303,30 Сумська 5 299,81 Кіровоградська 5 234,81 Рівненська 5 159,85 Черкаська 5 126,71 Волинська 5 090,08 Вінницька 5 038,34 Хмельницька 4 996,15 Івано-Франківська 4 995,40 Херсонська 4 968,02 Закарпатська 4 727,14 Чернівецька 4 648,04 Тернопільська 4 484,69

Найнижчі пенсії в Тернопільській (4 485 гривень), Чернівецькій (4 648 гривні) та Закарпатській (4 727 гривень) областях.



Пенсії в Україні

Нагадаємо, середній розмір пенсії на 1 січня 2025 року становив 5 789,05 гривень. Середній розмір пенсії з початку року зріс на 403,8 гривень або на 7,5%.

Кількість пенсіонерів за рік скоротилася на 172 907 осіб до 10 343 630.

Пенсії понад 10 тисяч гривень отримували 1 261 712 українців. Це становить 12,2% від загальної кількості пенсіонерів.