Де в Україні школи почнуть навчання вже у серпні: названо області

Напередодні нового навчального року МОН надало рекомендації розпочати навчальний рік з серпня та проводити заняття суботами у теплі місяці року. Ці рекомендації стосуються вишів, коледжів та училищ.
РБК-Україна дізналося, як планують розпочинати навчання школи в українських регіонах.
У Чернівцях новий навчальний рік розпочнеться 19 серпня. Це перша область в Україні, яка ухвалила подібне рішення.
Таким чином перший семестр триватиме до 29 листопада, другий - із 3 лютого до 6 червня. Осінніх та весняних канікул не буде, натомість - довгі зимові.
Міський голова Руслан Марцінків розповів, що поки невідомо, коли розпочнеться навчальний рік.
"Можливо, перший дзвоник відбудеться 1 серпня чи 15 серпня. Подивимося. Це залежатиме від того, що відбуватиметься в державі", - сказав він.
Наразі нам не вдалося підтвердити цю інформацію в адміністрації міського голови Івано-Франківська.
Більшість областей керуються законом України "Про освіту", де зазначено, що навчальний рік розпочинається з 1 вересня. Якби до цього закону внесли певні зміни стосовно дати початку навчання, тоді місцеві ради розглядали б їх.
Станом на зараз і попередньо відомо, що для школярів Одеси, Черкас, Житомира, Вінниці, Рівного та Луцька перший дзвоник пролунає традиційно 1 вересня. Про це нам повідомили в міських Департаментах освіти й науки.
Начальниця управління освіти та молодіжної політики Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Ірина Коваль повідомила, що заклади освіти, які мають автономію, можуть самостійно визначати дати початку навчального року. Те саме стосується й навчання суботами.
У Черкасах попри початок навчання 1 вересня розглядають можливість скасування осінніх і весняних канікул.
"Навчання в школах міста Черкаси розпочнеться 1 вересня. Проте, враховуючи критичну ситуацію з електропостачанням в країні нині та невтішні прогнози на осінньо-зимовий період, розглядаємо різні варіанти організації навчального процесу. Зокрема розглядаємо варіант відмови від осінніх та весняних канікул. Натомість в школах буде місяць зимових канікул", - розповіла заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.
Також можливий варіант закінчення навчального року не 31 травня, а на початку червня 2025 року.
Наприкінці травня 2024 МОН видало низку рекомендацій щодо організації навчального року 2024/25. Серед них:
Для закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти:
Для закладів професійної (професійно-технічної) освіти:
Раніше ми розповідали, яка ситуація в освіті на деокупованих територіях України.
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Під час написання матеріалу використовувалися джерела: коментар керівника Департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря для "ВСН", коментар міської голови Новодністровська Наталії Цимбалюк для "Суспільного", повідомлення Одеської ОВА, коментар заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної для "Суспільного", коментар міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа в програмі "Про головне в деталях", коментарі Вінницького, Рівненського, Луцького департаментів освіти та науки.
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