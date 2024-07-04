Где в Украине школы начнут обучение уже в августе: названы области

Черновцы

В Черновцах новый учебный год начнется 19 августа. Это первая область в Украине, принявшая подобное решение.

Таким образом, первый семестр продлится до 29 ноября, второй - с 3 февраля по 6 июня. Осенних и весенних каникул не будет, зато - длинные зимние.

Ивано-Франковск

Мэр Руслан Марцинкив рассказал, что пока неизвестно, когда начнется учебный год.

"Возможно, первый звонок состоится 1 августа или 15 августа. Посмотрим. Это будет зависеть от того, что будет происходить в государстве", - сказал он.

Пока нам не удалось подтвердить эту информацию в администрации городского головы Ивано-Франковска.

Где обучение начнется 1 сентября

Большинство областей руководствуются законом Украины "Об образовании", где отмечено, что учебный год начинается с 1 сентября. Если бы в этот закон внесли определенные изменения относительно даты начала учебы, то местные советы рассматривали бы их.

На данный момент и предварительно известно, что для школьников Одессы, Черкасс, Житомира, Винницы, Ровно и Луцка первый звонок прозвучит традиционно 1 сентября. Об этом сообщили в городских Департаментах образования и науки.

Начальник управления образования и молодежной политики Департамента образования и науки Одесской ОВ Ирина Коваль сообщила, что учебные заведения, имеющие автономию, могут самостоятельно определять даты начала учебного года. То же касается и обучения по субботам.

В Черкассах, несмотря на начало учебы 1 сентября, рассматривают возможность отмены осенних и весенних каникул.

"Обучение в школах города Черкассы начнется 1 сентября. Однако, учитывая критическую ситуацию с электроснабжением в стране и неутешительные прогнозы на осенне-зимний период, рассматриваем различные варианты организации учебного процесса. В частности, рассматриваем вариант отказа от осенних и весенних каникул. Зато в школах будет месяц зимних каникул", - рассказала заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина.

Возможен вариант окончания учебного года не 31 мая, а в начале июня 2025 года.

Что этому предшествовало

В конце мая 2024 МОН издало ряд рекомендаций по организации учебного года 2024/25. Среди них:

Для учреждений высшего образования и профессионального высшего образования:

начать 2024/2025 учебный год первой половины августа 2024 года. Это касается образовательных программ всех уровней и всех соискателей, кроме студентов первых курсов.

использовать субботы как рабочие дни в теплые месяцы года

с середины ноября 2024 года по середину марта 2025 года планировать проведение зачетно-экзаменационной сессии, практической подготовки, выполнения курсовых и квалификационных работ и удлиненных каникул, а если нужно, - продолжить занятия в дистанционном формате

при необходимости продлить образовательный процесс в 2024/2025 учебном году до конца июля 2025 года, кроме выпускных курсов

проводить образовательный процесс в традиционном или смешанном форматах в помещении учебного заведения или его отдельном корпусе в пределах расчетной емкости сооружений гражданской защиты

в тыловых регионах обеспечить проведение образовательного процесса преимущественно в аудиторном формате с учетом безопасности участников образовательного процесса и по согласованию с ОВА

в прифронтовых и приграничных областях, где существует риск артиллерийских обстрелов, РСЗО, бомбовых (КАБы) и ракетных атак и т. п., образовательный процесс можно осуществлять в укрытиях. По согласованию с областными военными администрациями - на базе других учебных заведений в тыловых регионах в смешанном или (в виде исключения) дистанционном формате.

предусмотреть функционирование локальных систем оповещения о поступлении сигнала "Воздушная тревога" или других соответствующих сигналов оповещения в учебных корпусах и общежитиях учебных заведений

Для заведений профессионального (профессионально-технического) образования: