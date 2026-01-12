ua en ru
Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Понеділок 12 січня 2026 10:03
Де та коли не буде світла: повний список по областях України Ілюстративне фото: відключення світла діятимуть у всіх областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні в Україні продовжать діяти графіки відключення світла. Обмеження запровадили і для побутових споживачів, і для промислових.

Докладніше про графіки обмеження електроенергії у різних регіонах - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Що кажуть в "Укренерго"

Як повідомили у компанії, у понеділок, 12 січня, по всій території України будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії для побутових споживачів, а також графіки обмеження потужності для промисловості.

Причиною запровадження обмежень називають наслідки російських ракетно-дронових атак на об'єкти енергетичної інфраструктури. В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Графік відключення світла у Києві

За даними ДТЕК, світло у жителів Києва 12 січня вимикатимуть у всіх чергах.

Енергетики зазначають, що в частині Печерського, Голосіївського районів та на лівому березі столиці тривають екстрені відключення. Графіки там не діють.

Жителі столиці можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Графік відключення у Київській області

У Київській області також діють графіки відключення електроенергії. В частині Броварського та Бориспільського районів області тривають екстрені відключення.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Графік відключення у Дніпропетровській області

У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

Графік відключення світла в Одеській області

В Одеській області світло знову будуть відключати без попередження через складну ситуацію в енергосистемі.

Якщо ситуація зміниться на краще, то Одещина вернеться до стабілізаційних відключення світла, які застосовуватимуть до всіх груп

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайт ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бот у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графік відключення світла в Миколаївській області

  • 1.1 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
    1.2 – 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

  • 2.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
    2.2 – 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

  • 3.1 – 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
    3.2 – 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

  • 4.1 – 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
    4.2 – 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

  • 5.1 – 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
    5.2 – 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

  • 6.1 – 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
    6.2 – 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії в області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Графіки відключення світла у Харківській області

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Орієнтовні періоди відсутності світла по чергах з урахуванням часу на перемикання:

  • 1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
    5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Перелік адрес за чергами оприлюднений на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

Графік відключення світла у Вінницькій області

Згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", знайти графіки відключень можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки відключення світла в Сумській області

Сьогодні 12 січня діятимуть графіки погодинних відключень відповідно до обсягів, доведених командою з НЕК "Укренерго".

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Згідно з даними АТ "Сумиобленерго", дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

Графік відключення світла в Запорізькій області

  • 1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 22:30

  • 2.1: 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30

  • 3.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

  • 4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    4.2: 00:00 – 00:30, 07:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

  • 5.1: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00
    5.2: 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

  • 6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00
    6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Сьогодні на Хмельниччині діятимуть графіки погодинних відключень та обмеження споживання електричної потужності (для промислових споживачів).

Їх опублікувало АТ "Хмельницькобленерго".

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії - у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Графік відключення світла в Полтавській області

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

Перелік адрес тут
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

Графік відключення світла в Черкаській області

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак по Черкаській області 9 січня за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуться графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

  • 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
  • 1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
  • 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • 3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • 3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
  • 5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00
  • 6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00
  • 6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", дізнатись інформацію про графіки відключення можна:

Графік відключення світла в Чернігівській області

За командою НЕК "Укренерго", 12 січня діятиме графік погодинних відключень (ГПВ).

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Згідно з даними АТ "Чернігівобленерго", дізнатись про заплановані відключення елекроенергії користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Графік відключення світла в Житомирській області

На сьогодні по команді НЕК "Укренерго" буде застосовано:

  • з 00:00 до 06:00 - 1,0 черга
  • з 06:00 до 08:00 - 2.0 черги
  • з 08:00 до 12:00 - 3,0 черги
  • з 12:00 до 18:00 - 3,5 черги
  • з 18:00 до 20:00 - 3,0 черги
  • з 20:00 до 22:00 - 2,5 черги
  • з 22:00 до 24:00 - 1,5 черги

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Графіки відключення світла в Кіровоградській області

Графік має такий вигляд:

  • 1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
    5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Згідно з даними ПрАТ "Кіровоградобленерго", про графіки погодинних відключень можна дізнатись:

Графік відключення світла в Івано-Франківській області

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Дізнатися свою чергу можна:

  • на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";
  • у Viber-боті компанії;
  • за посиланням.

Графік відключення світла в Тернопільській області

На Тернопільщині діятимуть такі графіки відключення:

Графік відключення світла в Рівненській області

  • підчерга 1.1. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00
  • підчерга 1.2. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00
  • підчерга 2.1. 06.00 - 10.00, 16.00 - 20.00
  • підчерга 2.2. 10.00 - 14.00
  • підчерга 3.1. 12.00 - 16.00
  • підчерга 3.2. 12.00 - 16.00, 20.00 - 00.00
  • підчерга 4.1. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00
  • підчерга 4.2. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00
  • підчерга 5.1. 04.00 - 08.00, 14.00 - 18.00
  • підчерга 5.2. 04.00 - 08.00, 16.00 - 20.00
  • підчерга 6.1. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00
  • підчерга 6.2. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

  • для Рівного - тут;
  • для Рівненської області - тут;

Графік відключення світла у Волинській області

На Волині діятимуть такі графіки відключення:

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Час фактичного відключення і відновлення електропостачання може відрізнятися на 20-30 хв. У випадку, якщо "Укренерго" скасує обмеження у певні години, то загальний час відключень коригується.

Графік відключення світла в Чернівецькій області

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Графік відключення світла у Львівський області

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

Дізнатись свою чергу відключень можна:

  • на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);
  • у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів).

Графіки відключення світла в Закарпатській області

Де та коли не буде світла: повний список по областях України

За інформацією обленерго, графіки відключень застосують для всіх черг.

Переглянути черги погодинних включень/відключень електроенергії можна на сайті "Закарпаттяобленерго".

Удари РФ по енергетиці України

Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

Під час сьогоднішньої нічної атаки на Одещину зазнали пошкоджень об'єкти енергетики та адміністративна будівля.

За даними місцевої влади, виникло знеструмлення в декількох населених пунктах області та мікрорайоні Одеси.

