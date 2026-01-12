ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Понедельник 12 января 2026 10:03
Где и когда не будет света: полный список по областям Украины Иллюстративное фото: отключения света будут действовать во всех областях (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня в Украине продолжат действовать графики отключения света. Ограничения ввели и для бытовых потребителей, и для промышленных.

Подробнее о графиках ограничения электроэнергии в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что говорят в "Укрэнерго"

Как сообщили в компании, в понедельник, 12 января, по всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии для бытовых потребителей, а также графики ограничения мощности для промышленности.

Причиной введения ограничений называют последствия российских ракетно-дронных атак на объекты энергетической инфраструктуры. В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться.

График отключения света в Киеве

По данным ДТЭК, свет у жителей Киева 12 января будут выключать во всех очередях.

Энергетики отмечают, что в части Печерского, Голосеевского районов и на левом берегу столицы продолжаются экстренные отключения. Графики там не действуют.

Жители столицы могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

График отключения в Киевской области

В Киевской области также действуют графики отключения электроэнергии. В части Броварского и Бориспольского районов области продолжаются экстренные отключения.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

График отключения в Днепропетровской области

В Днепре и Днепропетровской области отключения света могут повторяться от двух до трех раз в сутки.

Графики почасовых отключений будут действовать в течение всего дня, а продолжительность каждого отключения составит несколько часов.

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

График отключения света в Одесской области

В Одесской области свет снова будут отключать без предупреждения из-за сложной ситуации в энергосистеме.

Если ситуация изменится к лучшему, то Одесская область вернется к стабилизационным отключениям света, которые будут применять ко всем группам

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайт ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бот в Telegram;
  • личные сообщения в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

График отключения света в Николаевской области

  • 1.1 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;
    1.2 - 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;

  • 2.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 17:30;
    2.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 14:00;

  • 3.1 - 00:00 - 03:30; 14:00 - 17:30;
    3.2 - 07:30 - 10:30; 14:00 - 18:30;

  • 4.1 - 10:30 - 14:00; 21:00 - 00:00;
    4.2 - 10:30 - 14:00; 17:30 - 20:30;

  • 5.1 - 03:30 - 07:00; 10:30 - 14:00;
    5.2 - 07:00 - 10:30; 17:30 - 21:00;

  • 6.1 - 07:00 - 10:30; 14:00 - 17:30; 21:00 - 00:00;
    6.2 - 05:30 - 07:00; 17:30 - 21:00.

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию по отключениям электроэнергии в области можно найти:

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения света в Харьковской области

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Ориентировочные периоды отсутствия света по очередям с учетом времени на переключение:

  • 1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
    5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Обновлено в 10:35

Как сообщили в облэнерго, в Харькове и Харьковской области применены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети.

Также там отметили, что одновременно продолжают действовать графики почасовых отключений.

Перечень адресов по очередям обнародован на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

График отключения света в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

Между тем в разделе "График почасовых отключений" опубликован ориентировочный график ГПВ и информацию об очередях графика почасовых отключений.

Графики отключения света в Сумской области

Сегодня 12 января будут действовать графики почасовых отключений в соответствии с объемами, доведенными командой из НЭК "Укрэнерго".

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию по отключениям электроэнергии или же свою очередь можно:

  • на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);
  • в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;
  • в счете за электроэнергию (от своего поставщика);
  • в Telegram;
  • в Facebook.

График отключения света в Запорожской области

  • 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 22:30

  • 2.1: 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30

  • 3.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

  • 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    4.2: 00:00 - 00:30, 07:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

  • 5.1: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00
    5.2: 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00

  • 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00
    6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00

График отключения света в Хмельницкой области

Сегодня в Хмельницкой области будут действовать графики почасовых отключений и ограничения потребления электрической мощности (для промышленных потребителей).

Их опубликовало АО "Хмельницкоблэнерго".

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

График отключения света в Полтавской области

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/.

График отключения света в Черкасской области

Из-за постоянных вражеских обстрелов и последствий предыдущих массированных ракетно-дронных атак по Черкасской области 9 января по команде НЭК "Укрэнерго" будут применяться графики почасовых отключений (ГПВ).

  • 1.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 21:00
  • 1.2 08:00 - 10:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00
  • 2.1 10:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 23:00
  • 2.2 08:00 - 11:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 22:00
  • 3.1 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
  • 3.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 22:00 - 24:00
  • 4.1 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
  • 4.2 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 17:00 - 20:00
  • 5.1 02:00 - 04:00, 12:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
  • 5.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 12:00 - 15:00, 19:00 - 22:00
  • 6.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 19:00
  • 6.2 06:00 - 08:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 20:00, 23:00 - 24:00

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

График отключения света в Черниговской области

По команде НЭК "Укрэнерго", 12 января будет действовать график почасовых отключений (ГПВ).

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

График отключения света в Житомирской области

На сегодня по команде НЭК "Укрэнерго" будет применен:

  • с 00:00 до 06:00 - 1,0 очередь
  • с 06:00 до 08:00 - 2.0 очереди
  • с 08:00 до 12:00 - 3,0 очереди
  • с 12:00 до 18:00 - 3,5 очереди
  • с 18:00 до 20:00 - 3,0 очереди
  • с 20:00 до 22:00 - 2,5 очереди
  • с 22:00 до 24:00 - 1,5 очереди

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Графики отключения света в Кировоградской области

График имеет следующий вид:

  • 1.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    1.2: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 2.1: 05-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    2.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
    3.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

  • 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
    5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

  • 6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
    6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

График отключения света в Ивано-Франковской области

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Узнать свою очередь можно:

  • на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";
  • в Viber-боте компании;
  • по ссылке.

График отключения света в Тернопольской области

На Тернопольщине будут действовать такие графики отключения:

График отключения света в Ровенской области

  • подчередь 1.1. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00
  • подчередь 1.2. 08.00 - 12.00, 20.00 - 00.00
  • подчередь 2.1. 06.00 - 10.00, 16.00 - 20.00
  • подчередь 2.2. 10.00 - 14.00
  • подчередь 3.1. 12.00 - 16.00
  • подчередь 3.2. 12.00 - 16.00, 20.00 - 00.00
  • подчередь 4.1. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00
  • подчередь 4.2. 00.00 - 04.00, 12.00 - 16.00
  • подчередь 5.1. 04.00 - 08.00, 14.00 - 18.00
  • подчередь 5.2. 04.00 - 08.00, 16.00 - 20.00
  • подчередь 6.1. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00
  • подочередь 6.2. 08.00 - 12.00, 16.00 - 20.00

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

График отключения света в Волынской области

На Волыни будут действовать такие графики отключения:

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 мин. В случае, если "Укрэнерго" отменит ограничения в определенные часы, то общее время отключений корректируется.

График отключения света в Черновицкой области

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

График отключения света во Львовской области

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

Узнать свою очередь отключений можно:

  • на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей).

Графики отключения света в Закарпатской области

Где и когда не будет света: полный список по областям Украины

По информации облэнерго, графики отключений применят для всех очередей.

Посмотреть очереди почасовых включений/отключений электроэнергии можно на сайте "Закарпатьеоблэнерго".

Удары РФ по энергетике Украины

Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

Во время сегодняшней ночной атаки в Одесской области были повреждены объекты энергетики и административное здание.

По данным местных властей, возникло обесточивание в нескольких населенных пунктах области и микрорайоне Одессы.

