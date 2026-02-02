Де та як сьогодні вимикають світло: список областей та графіків

"Укренерго"

Як зазначили в компанії, в Україні через морози та наслідки російських атак на енергетику сьогодні продовжать дію графіки відключення електроенергії в усіх областях. Водночас паралельно діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Головна причина запровадження графіків - наслідки попередніх російських атак на енергетичні об’єкти України. Також в Україні через сильні морози фіксується додаткове навантаження на енергосистему.

Київ

У Києві від сьогодні знову будуть діяти тимчасові графіки відключень світла.

"Енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію. З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків", - йдеться у повідомленні.

У компанії розповіли, що кияни можуть дізнатися свій графік кількома способами: у чат-боті, на сайті ДТЕК або ж у додатку "Київ Цифровий".

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

Підчерга 1.1: 04:30-11:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.

Підчерга 1.2: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.

Підчерга 2.1: 00:00-03:00, 06:30-13:30 та 16:00-23:00.

Підчерга 2.2: 00:00-03:00, 06:00-13:30 та 16:00-23:00.

Підчерга 3.1: 00:00-04:30, 09:30-16:00 та 18:30-23:00.

Підчерга 3.2: 00:00-04:30, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.

Підчерга 4.1: 00:00-04:30, 06:00-13:30 та 16:00-22:00.

Підчерга 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.

Підчерга 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 та 18:30-24:00.

Підчерга 5.2: 04:30-09:30, 13:30-20:30 та 23:00-24:00.

Підчерга 6.1: 02:30-06:30, 11:30-18:30 та 20:30-24:00.

Підчерга 6.2: 03:00-09:30, 15:00-18:30 та 20:30-24:00.

Графік відключень для споживачів ДТЕК можна переглянути нижче:

Перевірити свою чергу можна тут: dtek-dnem.com.ua.

Одеська область

Чернігівська область

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на нашому сайті – https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті – https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті – tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумська область

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиобленерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відстежувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Полтавська область

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconn

Харківська область

Години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

Підчерга 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Підчерга 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Підчерга 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Підчерга 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Підчерга 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Підчерга 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Підчерга 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Підчерга 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Підчерга 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Підчерга 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Підчерга 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Підчерга 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Запорізька область

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Підчерга 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Підчерга 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Підчерга 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Підчерга 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Підчерга 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Підчерга 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Підчерга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Перелік адрес, що знеструмлюються по підчергах графіків погодинних відключень, можна переглянути на офіційному сайті обленерго або тут.

Миколаївська область

Погодинні графіки діятимуть з 00:00 до 23:59:

Підчерга 1.1 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 20:30;

Підчерга 1.2 - 03:30 - 07:30; 10:30 - 15:30; 18:30 - 00:00;

Підчерга 2.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 16:30 - 21:30;

Підчерга 2.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

Підчерга 3.1 - 01:30 - 05:30; 08:30 - 13:30; 16:30 - 22:00;

Підчерга 3.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;

Підчерга 4.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;

Підчерга 4.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

Підчерга 5.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 17:30 - 22:30;

Підчерга 5.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;

Підчерга 6.1 - 03:30 - 08:30; 12:00 - 16:30; 19:30 - 00:00;

Підчерга 6.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 15:30 - 20:30.

Дивіться актуальну інформацію за вашою адресою тут: https://off.energy.mk.ua/

Хмельницька область

Дізнатися свою підчергу можна у розділі "Погодинні відключення", перевірити причину та очікуваний час відновлення розподілу електроенергії — у чат-ботах Viber, Telegram, "Відключення за адресою" й "Актуальні відключення".

Черкаська область

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Підчерга 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

Підчерга 2.1: 02:30 - 05:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

Підчерга 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Підчерга 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

Підчерга 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

Підчерга 4.1: 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

Підчерга 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

Підчерга 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Підчерга 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

Підчерга 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

Підчерга 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Чернівецька область

Дізнатися номер своєї групи можна за пошуком на сайті.

Івано-Франківська область

Дізнатися свою чергу можна:

на головній сторінці сайту "Прикарпаттяобленерго" у розділі "Графіки аварійних вимкнень";

у Viber-боті компанії;

за посиланням.

Львівська область

Дізнатись свою чергу відключень можна:

на сайті "Львівобленерго", розділ "Чому немає світла?";

у чат-боті "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

у чат-боті "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Закарпатська область

Переглянути черги погодинних знеструмлень можна на сайті Закарпаттяобленерго.

Волинська область

Більше інформації про відключення світла за конкретною адресою у місті, селищі або селі можна на сайті "Волиньобленерго" або через Viber-бот.

Кіровоградська область

Підчерга 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Підчерга 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Підчерга 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Підчерга 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Підчерга 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Підчерга 3.2: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Підчерга 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23

Підчерга 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22, 23-24

Підчерга 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Підчерга 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Підчерга 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22

Підчерга 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Про зміни повідомлятимуть на офіційних сайті, Facebook-сторінці та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Рівненська область

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів 2 лютого діятимуть у такому обсязі:

підчерга 1.1 - 14.00-18.00;

підчерга 1.2 - 14.00 18.00;

підчерга 2.1 - 14.00-18.00;

підчерга 2.2 - 18.00-22.00;

підчерга 3.1 - 18.00-22.00;

підчерга 3.2 - 18.00-22.00;

підчерга 4.1 - 06.00-10.00;

підчерга 4.2 - 06.00-10.00;

підчерга 5.1 - 06.00-10.00;

підчерга 5.2 - 10.00-14.00;

підчерга 6.1 - 10.00-14.00;

підчерга 6.2 - 10.00-14.00.

Знайти свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного - тут;

для Рівненської області - тут;

Житомирська область

Актуальний графік дивіться на сайті "Житомиробленерго".

Тернопільська область

Переглянути актуальний графік погодинних відключень та дізнатися до якої підчерги належить ваша адреса можна на офіційному сайті АТ "Тернопільобленерго" у розділі "Графік погодинних відключень" або за посиланням: https://www.toe.com.ua/news/71