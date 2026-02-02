Где и как сегодня выключают свет: список областей и графиков

"Укрэнерго"

Как отметили в компании, в Украине из-за морозов и последствий российских атак на энергетику сегодня продолжат действие графики отключения электроэнергии во всех областях. В то же время параллельно будут действовать графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Главная причина введения графиков - последствия предыдущих российских атак на энергетические объекты Украины. Также в Украине из-за сильных морозов фиксируется дополнительная нагрузка на энергосистему.

Киев

В Киеве с сегодняшнего дня снова будут действовать временные графики отключений света.

"Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию. С полуночи столица возвращается к временным графикам", - говорится в сообщении.

В компании рассказали, что киевляне могут узнать свой график несколькими способами: в чат-боте, на сайте ДТЭК или в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

Подчерк 1.1: 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.

Подчерк 1.2: 00:00-02:30, 04:30-11:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.

Подчерк 2.1: 00:00-03:00, 06:30-13:30 и 16:00-23:00.

Подчерк 2.2: 00:00-03:00, 06:00-13:30 и 16:00-23:00.

Подчерк 3.1: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-23:00.

Подчерк 3.2: 00:00-04:30, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.

Подчерк 4.1: 00:00-04:30, 06:00-13:30 и 16:00-22:00.

Подчерк 4.2: 00:00-06:00, 09:30-16:00 и 18:30-24:00.

Подчерк 5.2: 04:30-09:30, 13:30-20:30 и 23:00-24:00.

Подчерк 6.1: 02:30-06:30, 11:30-18:30 и 20:30-24:00.

Подчерк 6.2: 03:00-09:30, 15:00-18:30 и 20:30-24:00.

График отключений для потребителей ДТЭК можно посмотреть ниже:

Проверить свою очередь можно здесь: dtek-dnem.com.ua.

Одесская область

Черниговская область

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на нашем сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Сумская область

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconn

Харьковская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Подчерк 1.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Подчерк 1.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Подчерк 2.1 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Подчерк 2.2 00:00-04:30; 08:00-15:00; 18:30-24:00;

Подчерк 3.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Подчерк 3.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Подчерк 4.1 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Подчерк 4.2 01:00-08:00; 11:30-18:30; 22:00-24:00;

Подчерк 5.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Подчерк 5.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Подчерк 6.1 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00;

Подочередь 6.2 00:00-01:00; 04:30-11:30; 15:00-22:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Запорожская область

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):

Подочередь 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Подчерк 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Подчерк 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Подчерк 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Подчерк 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

Подчерк 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Перечень адресов, обесточиваемых по подчергам графиков почасовых отключений, можно посмотреть на официальном сайте облэнерго или здесь.

Николаевская область

Почасовые графики будут действовать с 00:00 до 23:59:

Подчерк 1.1 - 00:00 - 03:30; 06:30 - 11:30; 14:30 - 20:30;

Подчерк 1.2 - 03:30 - 07:30; 10:30 - 15:30; 18:30 - 00:00;

Подчерк 2.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 16:30 - 21:30;

Подчерк 2.2 - 03:30 - 07:30; 11:30 - 16:30; 18:30 - 00:00;

Подчерк 3.1 - 01:30 - 05:30; 08:30 - 13:30; 16:30 - 22:00;

Подчерк 3.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 18:30; 21:30 - 00:00;

Подчерк 4.1 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 09:30; 12:30 - 17:30; 20:30 - 00:00;

Подчерк 4.2 - 00:00 - 01:30; 05:30 - 10:30; 13:30 - 18:30; 20:30 - 00:00;

Подчерк 5.1 - 01:30 - 05:30; 09:30 - 14:30; 17:30 - 22:30;

Подчерк 5.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 14:30 - 19:30; 22:30 - 00:00;

Подчерк 6.1 - 03:30 - 08:30; 12:00 - 16:30; 19:30 - 00:00;

Подчерк 6.2 - 00:00 - 03:30; 07:30 - 12:30; 15:30 - 20:30.

Смотрите актуальную информацию по вашему адресу здесь: https: //off.energy.mk.ua/

Хмельницкая область

Узнать свою очередь можно в разделе "Почасовые отключения", проверить причину и ожидаемое время восстановления распределения электроэнергии - в чат-ботах Viber, Telegram, "Отключение по адресу" и "Актуальные отключения".

Черкасская область

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1: 00:00 - 03:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:00, 18:00 - 22:00

Подчерк 1.2: 01:00 - 04:30, 07:00 - 11:00, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:30

Подчерк 2.1: 02:30 - 05:30, 08:30 - 12:30, 14:30 - 18:30, 20:30 - 00:00

Подчерк 2.2: 00:00 - 01:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 13:30, 15:30 - 19:30, 21:30 - 00:00

Подчерк 3.1: 00:00 - 02:00, 04:30 - 08:30, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00

Подчерк 3.2: 00:00 - 00:30, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:00, 21:00 - 00:00

Подчерк 4.1: 02:00 - 06:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:00, 20:00 - 23:00

Подчерк 4.2: 00:00 - 02:30, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:00, 17:00 - 21:00, 23:00 - 00:00

Подчерк 5.1: 00:00 - 01:30, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:00, 22:00 - 00:00

Подчерк 5.2: 01:30 - 05:00, 07:30 - 11:30, 13:30 - 17:30, 19:30 - 23:00

Подчерк 6.1: 00:30 - 04:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 16:30, 18:30 - 22:00

Подчерк 6.2: 00:00 - 03:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 15:30, 17:30 - 21:30, 23:30 - 00:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Черновицкая область

Узнать номер своей группы можно по поиску на сайте.

Ивано-Франковская область

Узнать свою очередь можно:

на главной странице сайта "Прикарпатьеоблэнерго" в разделе "Графики аварийных отключений";

в Viber-боте компании;

по ссылке.

Львовская область

Узнать свою очередь отключений можно:

на сайте "Львовоблэнерго", раздел "Почему нет света?";

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

в чат-боте "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Закарпатская область

Посмотреть очереди почасовых обесточиваний можно на сайте Закарпатьеоблэнерго.

Волынская область

Больше информации об отключении света по конкретному адресу в городе, поселке или селе можно на сайте "Волыньоблэнерго" или через Viber-бот.

Кировоградская область

Подчерк 1.1: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Подчерк 1.2: 02-04, 06-08, 10-13, 14-17, 18-20, 21-24

Подчерк 2.1: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Подчерк 2.2: 02-04, 06-08, 09-12, 14-16, 18-21, 22-24

Подчерк 3.1: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Подчерк 3.2: 02-04, 06-09, 10-12, 13-16, 17-20, 22-24

Подчерк 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-15, 16-18, 20-23

Подчерк 4.2: 00-02, 04-07, 08-10, 12-15, 16-18, 20-22, 23-24

Подчерк 5.1: 00-02, 04-06, 08-11, 12-14, 16-19, 20-22

Подчерк 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 11-14, 16-19, 20-22

Подчерк 6.1: 00-02, 04-06, 07-10, 12-14, 15-18, 19-22

Подчерк 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 15-18, 19-22

Об изменениях будут сообщать на официальных сайте, Facebook-странице и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Ровенская область

Графики почасовых отключений для бытовых потребителей 2 февраля будут действовать в таком объеме:

подчередь 1.1 - 14.00-18.00;

подчередь 1.2 - 14.00-18.00;

подчередь 2.1 - 14.00-18.00;

подчередь 2.2 - 18.00-22.00;

подчередь 3.1 - 18.00-22.00;

подчередь 3.2 - 18.00-22.00;

подчередь 4.1 - 06.00-10.00;

подчередь 4.2 - 06.00-10.00;

подчередь 5.1 - 06.00-10.00;

подчередь 5.2 - 10.00-14.00;

подчередь 6.1 - 10.00-14.00;

подочередь 6.2 - 10.00-14.00.

Найти свою очередь на отключение по конкретному адресу можно:

для Ровно - здесь;

для Ровенской области - здесь;

Житомирская область

Актуальный график смотрите на сайте "Житомироблэнерго".

Тернопольская область

Посмотреть актуальный график почасовых отключений и узнать к какой подчиненности принадлежит ваш адрес можно на официальном сайте АО "Тернопольоблэнерго" в разделе "График почасовых отключений" или по ссылке: https://www.toe.com.ua/news/71