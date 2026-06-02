Де сьогодні вигідніше купити долар та євро: актуальні курси банків на 2 червня

Долар стабільний: Середній курс в обмінниках - 44,20/44,10 грн, у банках - 44,47/44,02 грн. Великі гравці (ПриватБанк, ПУМБ, Monobank) тримають котирування переважно на рівні вчорашнього дня, з мінімальними коригуваннями (+3-5 коп).

Євро дешевшає: В обмінниках середня ціна знизилася на 5 копійок - до 51,75/51,55 грн. У банках середній курс продажу становить 51,92 грн.

Банківські нюанси: Найвищий курс продажу долара банків - у застосунку Ощадбанку (44,60 грн за карткою), найнижчий - у Monobank (44,43 грн). Євро у касах банків продають переважно по 52 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, вранці 2 червня середній курс долара в обмінниках тримається на рівні вчорашньго дня: 44,20 гривні - для покупки і 44,10 гривні - для здачі валюти.

Євро ж в обмінних пунктах впало на 5 копійок у сьогодні купити валюту можна за курсом у 51,75 гривню, а здати - по 51,55 гривні.

Курс валют в банках

У банках середній курс долара для покупки сьогодні тримається на рівні 44,47 гривень, а здати валюту можна по 44,02 гривні.

Євро в банках можна купити за середнім курсом у 51,92 гривню, а здати - по 51,22 гривні.

ПриватБанк сьогодні продає долар у відділеннях по 44,48 (+3 коп) гривні, а безнал - 44,44 гривні. Євро в касах банку можна купити по 52 (+5 коп) гривні, а карткою - по 52,08 (-2 коп) гривні.

Ощадбанк у мобільному застосунку продає долари по 44,50 (+5 коп) гривні, а карткою - 44,60 (+5 коп) гривні. Євро в додатку можна купити по 51,90 (+5 коп) гривні, а карткою - 52,10 (+5 коп) гривні.

У "Пумбі" долар в касах сьогодні обійдеться у 44,60 (без змін) гривні, а безнал - 44,40 (без змін) гривні. Євро у відділеннях банку можна купити по 52 (без змін) гривні.

Monobank сьогодні продає валюту за вчорашнім курсом - 44,43 гривні за долар та 52 гривні за євро.

Де сьогодні найвигідніше купувати валюту?

Аналіз курсів у банках станом на 2 червня свідчить, що умови для купівлі валюти суттєво різняться залежно від способу обміну:

Найвигідніший курс продажу долара: Найкращу ціну на безнал пропонує ПУМБ (44,40 грн), тоді як при купівлі валюти карткою найвигідніший варіант у Monobank (44,43 грн).

Найвигідніший курс продажу євро: Найбільш привабливі умови пропонує Ощадбанк у мобільному застосунку (51,90 грн).

Чому важливо порівнювати: Різниця між курсом у касі та курсом у мобільному застосунку (картковий курс) може складати до 10-15 копійок на кожному доларі. Для суми в 1000 доларів це різниця у 100-150 гривень, яку можна зекономити, просто обравши банк або спосіб купівлі.