Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

"Укренерго"

За вказівкою "Укренерго" сьогодні в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 (обсягом від 0,5 до 2 черг);

графіки обмеження потужності - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 (для промислових споживачів).

Однак час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Київ

У столиці сьогодні одночасно світло будуть вимикати в однієї або половини черги.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-канал", - повідомили в ДТЕК.

Підгрупа 1.1 без відключень;

Підгрупа 1.2 без відключень;

Підгрупа 2.1 відключення з 19:00 до 22:00;

Підгрупа 2.2 відключення з 19:00 до 22:00;

Підгрупа 3.1 без відключень;

Підгрупа 3.2 без відключень;

Підгрупа 4.1 без відключень;

Підгрупа 4.2 без відключень;

Підгрупа 5.1 відключення з 16:00 до 19:00;

Підгрупа 5.2 відключення з 16:00 до 19:00;

Підгрупа 6.1 відключення з 08:00 до 11:00;

Підгрупа 6.2 без відключень.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що завтра, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 11:00, та з 16:00 до 22:00.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Графіки будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Чернігівська область

У Чернігівській області сьогодні найдовше світла не буде 5 годин в однієї черги поспіль.



Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У Полтавській області сьогодні графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:

з 08:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.

з 16:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Сумська область

У Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго":

з 08:00 до 11:00 - 1 черга;

з 16:00 до 18:00 - 1,5 черги;

з 18:00 до 20:00 - 2 черги;

з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги.

Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці):

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 3 листопада з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 в регіоні будуть застосовані графіки погодинних вимкнень.

Години відсутності електропостачання:

Підгрупа 1.1 08:00 - 10:00;

Підгрупа 1.2 16:00 - 18:00;

Підгрупа 2.1 16:00 - 18:00;

Підгрупа 2.2 18:00 - 20:00;

Підгрупа 3.1 20:00 - 22:00;

Підгрупа 3.2 20:00 - 22:00;

Підгрупа 6.2 10:00 - 11:00, та з 18:00 - 20:00.

Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Кіровоградська область

Кіровоградській області діятиме графік погодинних відключень електрики. Варто зауважити, що графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві - на черги та півчерги.

Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

Житомирська область

Сьогодні, 3 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

для побутових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00;

для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 3 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

Одночасно вимикатимуться: з 08:00 до 11:00 - 1 черга, з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):