Где сегодня в Украине будут выключать свет: список областей и графики

"Укрэнерго"

По указанию "Укрэнерго" сегодня в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты

Время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (объемом от 0,5 до 2 очередей);

графики ограничения мощности - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (для промышленных потребителей).

Однако время и объем применения ограничений могут измениться.

Киев

В столице сегодня одновременно свет будут выключать в одну или половины очереди.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

Подгруппа 1.1 без отключений;

Подгруппа 1.2 без отключений;

Подгруппа 2.1 отключение с 19:00 до 22:00;

Подгруппа 2.2 отключение с 19:00 до 22:00;

Подгруппа 3.1 без отключений;

Подгруппа 3.2 без отключений;

Подгруппа 4.1 без отключений;

Подгруппа 4.2 без отключений;

Подгруппа 5.1 отключение с 16:00 до 19:00;

Подгруппа 5.2 отключение с 16:00 до 19:00;

Подгруппа 6.1 отключение с 08:00 до 11:00;

Подгруппа 6.2 без отключений.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 11:00, и с 16:00 до 22:00.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Черниговская область

В Черниговской области сегодня дольше всего света не будет 5 часов в одной очереди подряд.



Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавская область

В Полтавской области сегодня график почасовых отключений будет применен следующим образом:

с 08:00 по 11:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.

с 16:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Сумская область

В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":

с 08:00 до 11:00 - 1 очередь;

с 16:00 до 18:00 - 1,5 очереди;

с 18:00 до 20:00 - 2 очереди;

с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди.

Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице):

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 3 ноября с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 в регионе будут применены графики почасовых отключений.

Часы отсутствия электроснабжения:

Подгруппа 1.1 08:00 - 10:00;

Подгруппа 1.2 16:00 - 18:00;

Подгруппа 2.1 16:00 - 18:00;

Подгруппа 2.2 18:00 - 20:00;

Подгруппа 3.1 20:00 - 22:00;

Подгруппа 3.2 20:00 - 22:00;

Подгруппа 6.2 10:00 - 11:00, и с 18:00 - 20:00.

Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Кировоградская область

Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества. Стоит заметить, что графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.

Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

Житомирская область

Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

для бытовых потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00;

для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 3 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 11:00 - 1 очередь, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):