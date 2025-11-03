Где сегодня в Украине будут выключать свет: список областей и графики

Сегодня, 3 ноября, в части областей будут действовать почасовые отключения электроснабжения как для бытовых потребителей, так и для предприятий.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
По указанию "Укрэнерго" сегодня в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут такими:
Однако время и объем применения ограничений могут измениться.
В столице сегодня одновременно свет будут выключать в одну или половины очереди.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 11:00, и с 16:00 до 22:00.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
В Черниговской области сегодня дольше всего света не будет 5 часов в одной очереди подряд.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
В Полтавской области сегодня график почасовых отключений будет применен следующим образом:
Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице):
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 3 ноября с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 в регионе будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества. Стоит заметить, что графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 3 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.
Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 11:00 - 1 очередь, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.