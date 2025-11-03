ua en ru
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

Україна, Понеділок 03 листопада 2025 09:23
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки Ілюстративне фото: в Україні вимикатимуть світло 3 листопада (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сьогодні, 3 листопада, у частині областей діятимуть погодинні відключення електропостачання як для побутових споживачів, так і для підприємств.

РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.

"Укренерго"

За вказівкою "Укренерго" сьогодні в окремих регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 (обсягом від 0,5 до 2 черг);
  • графіки обмеження потужності - з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 (для промислових споживачів).

Однак час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись.

Київ

У столиці сьогодні одночасно світло будуть вимикати в однієї або половини черги.

"В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-канал", - повідомили в ДТЕК.

  • Підгрупа 1.1 без відключень;
  • Підгрупа 1.2 без відключень;
  • Підгрупа 2.1 відключення з 19:00 до 22:00;
  • Підгрупа 2.2 відключення з 19:00 до 22:00;
  • Підгрупа 3.1 без відключень;
  • Підгрупа 3.2 без відключень;
  • Підгрупа 4.1 без відключень;
  • Підгрупа 4.2 без відключень;
  • Підгрупа 5.1 відключення з 16:00 до 19:00;
  • Підгрупа 5.2 відключення з 16:00 до 19:00;
  • Підгрупа 6.1 відключення з 08:00 до 11:00;
  • Підгрупа 6.2 без відключень.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У компанії "ДТЕК" повідомили, що завтра, за розпорядженням "Укренерго", у регіоні діятимуть стабілізаційні відключення електроенергії. Вони триватимуть з 8:00 до 11:00, та з 16:00 до 22:00.

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д. Графіки будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

Чернігівська область

У Чернігівській області сьогодні найдовше світла не буде 5 годин в однієї черги поспіль.
Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавська область

У Полтавській області сьогодні графік погодинних відключень буде застосовано таким чином:

  • з 08:00 по 11:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1 черг.
  • з 16:00 по 18:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.
  • з 18:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.
  • з 20:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

    Ознайомитися з графіком можна за посиланням: https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

    Сумська область

    У Сумській області діятимуть графіки погодинних відключень, відповідно до команди з НЕК "Укренерго":

    • з 08:00 до 11:00 - 1 черга;
    • з 16:00 до 18:00 - 1,5 черги;
    • з 18:00 до 20:00 - 2 черги;
    • з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги.

    Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

    Дізнатися свою чергу/підчергу можна на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці):
    https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

    Черкаська область

    Відповідно до команди НЕК "Укренерго" 3 листопада з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00 в регіоні будуть застосовані графіки погодинних вимкнень.

    Години відсутності електропостачання:

    • Підгрупа 1.1 08:00 - 10:00;
    • Підгрупа 1.2 16:00 - 18:00;
    • Підгрупа 2.1 16:00 - 18:00;
    • Підгрупа 2.2 18:00 - 20:00;
    • Підгрупа 3.1 20:00 - 22:00;
    • Підгрупа 3.2 20:00 - 22:00;
    • Підгрупа 6.2 10:00 - 11:00, та з 18:00 - 20:00.

    Дивитися графік можна на сайті обленерго.

    Кіровоградська область

    Кіровоградській області діятиме графік погодинних відключень електрики. Варто зауважити, що графіки відключень розбиті за принципом, як у Києві - на черги та півчерги.

    Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

    Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.

    Житомирська область

    Сьогодні, 3 листопада, згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго" на Житомирщині будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії:

    • для побутових споживачів з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00;
    • для промисловості та бізнесу з 08:00 до 11:00 та з 16:00 до 22:00.

    Де сьогодні в Україні вимикатимуть світло: список областей та графіки

    З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись на сайті: https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

    Запорізька область

    Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 3 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень.

    Одночасно вимикатимуться: з 08:00 до 11:00 - 1 черга, з 16:00 до 18:00 та з 20:00 до 22:00 - 1,5 черги, з 18:00 до 20:00 – 2 черги.
    Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання):

    • Підгрупа 1.1: 17:30 - 21:00;
    • Підгрупа 1.2: 17:30 - 21:00;
    • Підгрупа 2.1: 17:30 - 21:00;
    • Підгрупа 2.2: 17:30 - 20:30;
    • Підгрупа 3.1: 15:30 - 17:30;
    • Підгрупа 3.2: 15:30 - 17:30;
    • Підгрупа 4.1: 21:00 - 22:30;
    • Підгрупа 4.2: 21:00 - 22:30;
    • Підгрупа 5.1: 07:30 - 10:30;
    • Підгрупа 5.2: 07:30 - 10:30;
    • Підгрупа 6.1: 21:00 - 22:30;
    • Підгрупа 6.2: 15:30 - 17:30.

    При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.

