Где сегодня в Украине будут выключать свет: список областей и графики
Сегодня, 3 ноября, в части областей будут действовать почасовые отключения электроснабжения как для бытовых потребителей, так и для предприятий.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
"Укрэнерго"
По указанию "Укрэнерго" сегодня в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты
Время и объем применения ограничений будут такими:
- графики почасовых отключений - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (объемом от 0,5 до 2 очередей);
- графики ограничения мощности - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (для промышленных потребителей).
Однако время и объем применения ограничений могут измениться.
Киев
В столице сегодня одновременно свет будут выключать в одну или половины очереди.
"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.
- Подгруппа 1.1 без отключений;
- Подгруппа 1.2 без отключений;
- Подгруппа 2.1 отключение с 19:00 до 22:00;
- Подгруппа 2.2 отключение с 19:00 до 22:00;
- Подгруппа 3.1 без отключений;
- Подгруппа 3.2 без отключений;
- Подгруппа 4.1 без отключений;
- Подгруппа 4.2 без отключений;
- Подгруппа 5.1 отключение с 16:00 до 19:00;
- Подгруппа 5.2 отключение с 16:00 до 19:00;
- Подгруппа 6.1 отключение с 08:00 до 11:00;
- Подгруппа 6.2 без отключений.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Киевская область
В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 11:00, и с 16:00 до 22:00.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
Черниговская область
В Черниговской области сегодня дольше всего света не будет 5 часов в одной очереди подряд.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавская область
В Полтавской области сегодня график почасовых отключений будет применен следующим образом:
- с 08:00 по 11:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
- с 16:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
- с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Сумская область
В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":
- с 08:00 до 11:00 - 1 очередь;
- с 16:00 до 18:00 - 1,5 очереди;
- с 18:00 до 20:00 - 2 очереди;
- с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди.
Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице):
https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 3 ноября с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 в регионе будут применены графики почасовых отключений.
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подгруппа 1.1 08:00 - 10:00;
- Подгруппа 1.2 16:00 - 18:00;
- Подгруппа 2.1 16:00 - 18:00;
- Подгруппа 2.2 18:00 - 20:00;
- Подгруппа 3.1 20:00 - 22:00;
- Подгруппа 3.2 20:00 - 22:00;
- Подгруппа 6.2 10:00 - 11:00, и с 18:00 - 20:00.
Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Кировоградская область
Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества. Стоит заметить, что графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
Житомирская область
Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:
- для бытовых потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00;
- для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Запорожская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 3 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.
Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 11:00 - 1 очередь, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):
- Подгруппа 1.1: 17:30 - 21:00;
- Подгруппа 1.2: 17:30 - 21:00;
- Подгруппа 2.1: 17:30 - 21:00;
- Подгруппа 2.2: 17:30 - 20:30;
- Подгруппа 3.1: 15:30 - 17:30;
- Подгруппа 3.2: 15:30 - 17:30;
- Подгруппа 4.1: 21:00 - 22:30;
- Подгруппа 4.2: 21:00 - 22:30;
- Подгруппа 5.1: 07:30 - 10:30;
- Подгруппа 5.2: 07:30 - 10:30;
- Подгруппа 6.1: 21:00 - 22:30;
- Подгруппа 6.2: 15:30 - 17:30.
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.