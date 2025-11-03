ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Где сегодня в Украине будут выключать свет: список областей и графики

Украина, Понедельник 03 ноября 2025 09:23
Где сегодня в Украине будут выключать свет: список областей и графики Иллюстративное фото: в Украине будут выключать свет 3 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Сегодня, 3 ноября, в части областей будут действовать почасовые отключения электроснабжения как для бытовых потребителей, так и для предприятий.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

"Укрэнерго"

По указанию "Укрэнерго" сегодня в отдельных регионах будут применяться меры ограничения потребления. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты

Время и объем применения ограничений будут такими:

  • графики почасовых отключений - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (объемом от 0,5 до 2 очередей);
  • графики ограничения мощности - с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 (для промышленных потребителей).

Однако время и объем применения ограничений могут измениться.

Киев

В столице сегодня одновременно свет будут выключать в одну или половины очереди.

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - сообщили в ДТЭК.

  • Подгруппа 1.1 без отключений;
  • Подгруппа 1.2 без отключений;
  • Подгруппа 2.1 отключение с 19:00 до 22:00;
  • Подгруппа 2.2 отключение с 19:00 до 22:00;
  • Подгруппа 3.1 без отключений;
  • Подгруппа 3.2 без отключений;
  • Подгруппа 4.1 без отключений;
  • Подгруппа 4.2 без отключений;
  • Подгруппа 5.1 отключение с 16:00 до 19:00;
  • Подгруппа 5.2 отключение с 16:00 до 19:00;
  • Подгруппа 6.1 отключение с 08:00 до 11:00;
  • Подгруппа 6.2 без отключений.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В компании "ДТЭК" сообщили, что завтра, по распоряжению "Укрэнерго", в регионе будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии. Они продлятся с 8:00 до 11:00, и с 16:00 до 22:00.

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д. Графики будут действовать с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

Черниговская область

В Черниговской области сегодня дольше всего света не будет 5 часов в одной очереди подряд.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Полтавская область

В Полтавской области сегодня график почасовых отключений будет применен следующим образом:

  • с 08:00 по 11:00 введен ГПВ в объеме 1 очереди.
  • с 16:00 по 18:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
  • с 18:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
  • с 20:00 по 22:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

    Ознакомиться с графиком можно по ссылке: https: //www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

    Сумская область

    В Сумской области будут действовать графики почасовых отключений, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго":

    • с 08:00 до 11:00 - 1 очередь;
    • с 16:00 до 18:00 - 1,5 очереди;
    • с 18:00 до 20:00 - 2 очереди;
    • с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди.

    Узнать свою очередь/очередь можно на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Ознакомиться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или же найти свой адрес в ПДФ-таблице):
    https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

    Черкасская область

    Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 3 ноября с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00 в регионе будут применены графики почасовых отключений.

    Часы отсутствия электроснабжения:

    • Подгруппа 1.1 08:00 - 10:00;
    • Подгруппа 1.2 16:00 - 18:00;
    • Подгруппа 2.1 16:00 - 18:00;
    • Подгруппа 2.2 18:00 - 20:00;
    • Подгруппа 3.1 20:00 - 22:00;
    • Подгруппа 3.2 20:00 - 22:00;
    • Подгруппа 6.2 10:00 - 11:00, и с 18:00 - 20:00.

    Смотреть график можно на сайте облэнерго.

    Кировоградская область

    Кировоградской области будет действовать график почасовых отключений электричества. Стоит заметить, что графики отключений разбиты по принципу, как в Киеве - на очереди и полуочереди.

    Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.

    Житомирская область

    Сегодня, 3 ноября, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии:

    • для бытовых потребителей с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00;
    • для промышленности и бизнеса с 08:00 до 11:00 и с 16:00 до 22:00.

    С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

    Запорожская область

    Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 3 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений.

    Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 11:00 - 1 очередь, с 16:00 до 18:00 и с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 18:00 до 20:00 - 2 очереди.
    Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение):

    • Подгруппа 1.1: 17:30 - 21:00;
    • Подгруппа 1.2: 17:30 - 21:00;
    • Подгруппа 2.1: 17:30 - 21:00;
    • Подгруппа 2.2: 17:30 - 20:30;
    • Подгруппа 3.1: 15:30 - 17:30;
    • Подгруппа 3.2: 15:30 - 17:30;
    • Подгруппа 4.1: 21:00 - 22:30;
    • Подгруппа 4.2: 21:00 - 22:30;
    • Подгруппа 5.1: 07:30 - 10:30;
    • Подгруппа 5.2: 07:30 - 10:30;
    • Подгруппа 6.1: 21:00 - 22:30;
    • Подгруппа 6.2: 15:30 - 17:30.

    При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.

