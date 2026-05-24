Де сьогодні очікувати сонячної погоди, а де - дощів із грозами: прогноз синоптиків
В Україні стогодні, 24 травня, буде сонячна погода, місцями прогріє до +26. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі з грозами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. На південному сході країни, Харківщині, короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів.
Вітер переважно північний, 5-10 м/с.
Температура вдень 21-26°.
Фото: карта погоди в Україні на 24 травня (facebook.com/UkrHMC)
Погода у Києві
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів
Вітер північний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.
Нагадаємо, за прогнозом синоптика УкрГМЦ Івана Семиліта, погода в Україні найближчим часом "гойдатиметься" - від сонця до грозових дощів.
24-25 травня вдень очікується +21...+26°С, проте вже 27 травня новий атмосферний фронт принесе дощі з грозами до більшості областей, а на півночі денна температура впаде до +15...+21°С.