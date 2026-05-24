Де сьогодні очікувати сонячної погоди, а де - дощів із грозами: прогноз синоптиків

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 24 травня (Getty Images)

В Україні стогодні, 24 травня, буде сонячна погода, місцями прогріє до +26. Водночас у деяких регіонах очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність. На південному сході країни, Харківщині, короткочасні дощі, вдень грози. На решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вдень 21-26°.

Фото: карта погоди в Україні на 24 травня (facebook.com/UkrHMC) Погода у Києві У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вдень 21-26°, у Києві 23-25°.