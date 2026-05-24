Где сегодня ждать солнечной погоды, а где - дождей с грозами: прогноз синоптиков

В Украине сегодня, 24 мая, будет солнечная погода, местами прогреет до +26. В то же время в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков

Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. На юго-востоке страны, Харьковщине, кратковременные дожди, днем грозы. На остальной территории без осадков.

Напомним, по прогнозу синоптика УкрГМЦ Ивана Семилита, погода в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от солнца до грозовых дождей.

24-25 мая днем ожидается +21...+26°С, однако уже 27 мая новый атмосферный фронт принесет дожди с грозами в большинство областей, а на севере дневная температура упадет до +15...+21°С.