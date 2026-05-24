Где сегодня ждать солнечной погоды, а где - дождей с грозами: прогноз синоптиков
В Украине сегодня, 24 мая, будет солнечная погода, местами прогреет до +26. В то же время в некоторых регионах ожидаются дожди с грозами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
Сегодня в Украине прогнозируется переменная облачность. На юго-востоке страны, Харьковщине, кратковременные дожди, днем грозы. На остальной территории без осадков.
Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура днем 21-26°.
Фото: карта погоды в Украине на 24 мая (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве
В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 21-26°, в Киеве 23-25°.
Напомним, по прогнозу синоптика УкрГМЦ Ивана Семилита, погода в Украине в ближайшее время будет "качаться" - от солнца до грозовых дождей.
24-25 мая днем ожидается +21...+26°С, однако уже 27 мая новый атмосферный фронт принесет дожди с грозами в большинство областей, а на севере дневная температура упадет до +15...+21°С.