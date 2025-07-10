Де у селі не можна ховатися від ракет: ці місця перетворять вас на мішень!

Будівлі з тонких матеріалів та ненадійні конструкції

Це стосується старих хат, господарських споруд, сараїв, теплиць та інших легких будівель. Вони не здатні витримати навіть уламкове ураження, не кажучи вже про пряме влучання або потужну вибухову хвилю.

Перебування в таких місцях може призвести до миттєвого обвалу та смертельних травм.

Підвали та льохи з ненадійним перекриттям

Якщо перекриття підвалу або льоху виконано з дерева, тонких бетонних плит або інших слабких матеріалів, воно не забезпечить належного захисту. У разі обвалу верхніх конструкцій, такий "сховок" перетвориться на пастку. Навіть міцні льохи, якщо вони розташовані безпосередньо під ненадійними будинками, несуть високий ризик.

Поблизу вікон, скляних конструкцій та легкозаймистих матеріалів

Навіть якщо ви знаходитесь всередині відносно міцної будівлі, але поблизу великих вікон, скляних дверей або вітрин, існує високий ризик серйозних травм від уламків скла, розбитих вибуховою хвилею.

Також вкрай небезпечно ховатися поряд із запасами сіна, дров, паливно-мастильних матеріалів або інших об'єктів, що можуть спалахнути від вибуху. Також не варто стояти під час тривоги через запуск ракет під парканом або біля хвіртки.

Відкрита місцевість та поля

Ховатися "в чистому полі", за поодинокими деревами або в неглибоких канавах є вкрай небезпечним рішенням. Відкритий простір не надає жодного захисту від уламків, ударної хвилі чи прямого вибуху.

Навпаки, ви стаєте легкою мішенню, оскільки відсутні будь-які перешкоди, що могли б розсіяти енергію вибуху або зупинити уламки.

Де ж найкраще ховатися від ракет у сільській місцевості?

Найбільш ефективним укриттям у селі є глибокий підвал або льох, що має міцне, бажано армоване бетонне перекриття. Важливо, щоб над підвалом не було крихких або легкозаймистих конструкцій, які можуть обвалитися.

Перевірте, чи є у вашому погребі хоча б два виходи, і чи не завалені вони речами. Наявність щільних стін та міцної стелі значно підвищує шанси на виживання при уламковому ураженні чи вибуховій хвилі.

Якщо є окремі кам'яні або цегляні будівлі з міцним фундаментом і товстими стінами, що заглиблені в землю, вони можуть слугувати відносним укриттям. Це можуть бути старі хліви, погреби або інші споруди, які не мають вікон і розташовані якомога далі від основних житлових будівель.

Якщо тривога застала вас, наприклад, у полі, можна використовувати глибокі яри, балки, кар'єри або великі рови. Перебувайте у найглибшій частині заглиблення, щільно притиснувшись до землі.

Це може забезпечити частковий захист від уламків та ударної хвилі, розсіюючи її енергію. Важливо переконатися, що такі місця не затоплюються водою і не є місцями скупчення небезпечних газів.

Якщо ви вдома, однак не встигаєте дістатися до підвалу чи іншого надійного укриття, використовуйте правило "двох стін". Перейдіть у кімнату, що знаходиться якомога далі від зовнішніх стін, і де вас від вулиці відділяє щонайменше дві капітальні стіни.

Це може бути коридор, ванна кімната (без дзеркал і скляних полиць) або передпокій. Сядьте на підлогу або прийміть позу ембріона біля несучої стіни. Тримайтеся якомога далі від вікон, дзеркал, люстр та інших предметів, що можуть розлетітися.

Важливо: постарайтеся забезпечити своє укриття доступом до води, ліхтариком, аптечкою та зарядженим телефоном. І головне: не ігноруйте сигнали тривоги!