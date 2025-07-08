Що категорично не можна робити в укритті: неочевидні помилки

Під час повітряної тривоги укриття - єдине безпечне місце. Проте часто люди припускаються помилок, які можуть знизити ефективність сховища або навіть наразити на небезпеку себе та інших.

РБК-Україна нагадує перелік неочевидних дій, яких категорично не можна робити, перебуваючи в укритті, щоб зберегти своє життя та життя оточуючих.

Головне правило: укриття - не місце для паніки та хаосу

Перш за все пам'ятайте: укриття - це організований простір, де кожен має дотримуватися правил.

Паніка та необдумані дії можуть створити небезпеку для всіх, адже ефективність укриття залежить від злагодженості та відповідальності кожного.

Важливо зберігати спокій і слідувати інструкціям, щоб забезпечити безпеку для себе та інших.

Що категорично не можна робити в укритті

Не заважайте доступу до виходів та проходів

Завжди залишайте проходи до евакуаційних виходів вільними. Не захаращуйте їх особистими речами, не сідайте і не лягайте так, щоб перекрити шлях іншим людям. У разі надзвичайної ситуації, наприклад, пожежі, обвалу чи потреби у швидкій евакуації, кожен вільний прохід може стати шляхом до порятунку.

Не використовуйте відкритий вогонь та не куріть

У закритих, часто погано вентильованих приміщеннях, будь-яке джерело відкритого вогню - свічки, сірники, запальнички - є величезною небезпекою.

Куріння також категорично заборонено, оскільки дим створює дискомфорт для інших і підвищує ризик пожежі.

Все це може призвести до виникнення пожежі, отруєння чадним газом або створення паніки серед присутніх.

Не блокуйте вентиляційні отвори

Свіже повітря є життєво необхідним для всіх, хто перебуває в укритті. Забезпечення належної циркуляції повітря критично важливе для уникнення задухи та накопичення шкідливих газів, особливо якщо укриття розраховане на велику кількість людей. Ніколи не закривайте вентиляційні решітки та не ставте біля них свої речі.

Не користуйтесь сильно пахучими речовинами

Парфуми, дезодоранти-спреї, сильно пахучі косметичні засоби або їжа з різким запахом можуть викликати алергічні реакції, напади астми чи просто значний дискомфорт у замкненому просторі.

Пам'ятайте про людей з підвищеною чутливістю або алергіями. Поважайте особистий простір та здоров'я інших.

Не поширюйте панічні настрої та не провокуйте конфлікти

Емоційна стабільність - запорука безпеки для всіх у стресовій ситуації. Уникайте гучних розмов, криків, з'ясування стосунків або поширення неперевіреної інформації. Паніка поширюється дуже швидко і може призвести до травм або неконтрольованої поведінки людей.

Не розряджайте гаджети безконтрольно

У багатьох укриттях обмежений доступ до електроенергії, а її джерела можуть бути призначені для критично важливих потреб. Використовуйте телефони та інші пристрої економно, щоб вони залишалися зарядженими для екстрених викликів, отримання важливих повідомлень або зв'язку з рідними після завершення тривоги.

Не перевантажуйте електромережу одночасним підключенням багатьох пристроїв, якщо не впевнені у її можливостях.

Не ігноруйте потреби інших людей, особливо дітей та стареньких

Укриття - це спільний простір, де кожен є частиною спільноти. Будьте уважними до оточуючих: допоможіть тим, хто цього потребує, запропонуйте місце або поділіться водою.

Пам'ятайте, що діти, літні люди та особи з інвалідністю можуть бути більш вразливими до стресу, шуму та незручностей.

Не залишайте сміття

Підтримуйте чистоту в укритті, адже це спільний простір, де перебувають десятки або сотні людей. Все сміття (упаковки від їжі, серветки, пляшки) збирайте у пакети та викидайте лише у спеціально відведені контейнери або забирайте з собою після відбою тривоги.