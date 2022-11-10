UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Де Росія та Білорусь можуть використати "спільні війська": оцінка Генштабу

Фото: розгортання спільних військ Росії та Білорусі продовжуються (twitter.com)
Автор: Марія Кучерявець

Росія та Білорусь продовжує спільне розгортання угрупування військ на білоруській території. Їх можуть задіяти у Волинській та Поліський операційних зонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На території Республіки Білорусь продовжується розгортання регіонального угруповування військ так званої "Союзної держави", яка може діяти у Волинському та Поліському операційних зонах", - розповів Громов.

За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування Білорусі наразі проводяться заходи з підготовки та приймання російського військового контингенту з числа мобілізованих.

"Так, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу", - додав Громов.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, раніше генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірним.

Тим часом спільне розгортання російських та білоруських військ наразі триває. У Генштабі вважають, що воно спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

Ти часом в ЗСУ вже пригрозили окупантам у разі наступу з Білорусі. Українські бійці попередили, що перейдуть до активної оборони та дадуть окупантам рішучу відповідь у разі повторного наступу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяБілорусьВійна Росії проти України