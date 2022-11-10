Де Росія та Білорусь можуть використати "спільні війська": оцінка Генштабу

"На території Республіки Білорусь продовжується розгортання регіонального угруповування військ так званої "Союзної держави", яка може діяти у Волинському та Поліському операційних зонах", - розповів Громов.

За його словами, відповідними силовими відомствами та органами місцевого самоврядування Білорусі наразі проводяться заходи з підготовки та приймання російського військового контингенту з числа мобілізованих.

"Так, на даний час триває уточнення місць для розміщення особового складу", - додав Громов.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, раніше генерал США у відставці Бен Ходжес заявив, що участь білоруських військ у війні проти України є малоймовірним.

Тим часом спільне розгортання російських та білоруських військ наразі триває. У Генштабі вважають, що воно спрямоване на відволікання уваги та відтягування ЗСУ зі сходу та півдня. Проте у майбутньому існує загроза формування угруповування для безпосередньої агресії проти України.

Ти часом в ЗСУ вже пригрозили окупантам у разі наступу з Білорусі. Українські бійці попередили, що перейдуть до активної оборони та дадуть окупантам рішучу відповідь у разі повторного наступу.

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