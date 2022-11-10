Где Россия и Беларусь могут использовать "общие войска": оценка Генштаба

"На территории Республики Беларусь продолжается развертывание региональной группировки войск так называемого "Союзного государства", которое может действовать в Волынском и Полесском операционных зонах" , - рассказал Громов.

По его словам, соответствующими силовыми ведомствами и органами местного самоуправления Беларуси проводятся мероприятия по подготовке и приему российского военного контингента из числа мобилизованных.

"Так, в настоящее время идет уточнение мест для размещения личного состава", - добавил Громов.

Угроза из Беларуси

Напомним, ранее генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что участие белорусских войск в войне против Украины маловероятно.

Между тем, совместное развертывание российских и белорусских войск сейчас продолжается.

В Генштабе считают, что оно направлено на отвлечение внимания и оттягивание ВСУ с востока и юга. Однако в будущем существует угроза формирования группировки для непосредственной агрессии против Украины.

Тем временем в ВСУ уже пригрозили оккупантам в случае наступления из Беларуси. Украинские бойцы предупредили, что перейдут к активной обороне и дадут оккупантам решительный ответ в случае повторного наступления.

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