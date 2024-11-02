Де отримати безоплатну реабілітацію амбулаторно: НСЗУ дала роз’яснення

Для того, щоб отримати реабілітацію громадянам потрібно обрати будь-який з 470 медзакладів країни, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Реабілітаційна допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах".

Щоб отримати цю послугу, потрібно:

мати електронне направлення на реабілітацію від сімейного або лікуючого лікаря, зокрема фізичної та реабілітаційної медицини;

з е-направленням звернутись до медзакладу.

Варто зауважити, що знайти заклад, який безоплатно надає послуги з реабілітації амбулаторно, можна за телефоном контакт-центру НСЗУ 16-77 або за допомогою електронної карти за посиланням .