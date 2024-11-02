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Где получить бесплатную реабилитацию амбулаторно: НСЗУ дала разъяснения

Иллюстративное фото: в Украине можно получить бесплатную реабилитацию по НСЗУ (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Получить бесплатную реабилитационную помощь в больнице без госпитализации может каждый украинец. Это можно сделать вне зависимости от места жительства и регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.

Для того чтобы получить реабилитацию гражданам нужно выбрать любое из 470 медучреждений страны, имеющих договор с НСЗУ по пакету "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Чтобы получить эту услугу, необходимо:

  • иметь электронное направление на реабилитацию от семейного или лечащего врача, в частности, физической и реабилитационной медицины;
  • с е-направлением обратиться в медучреждение.

Следует заметить, что найти заведение, которое бесплатно предоставляет услуги по реабилитации амбулаторно, можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77 или с помощью электронной карты по ссылке.

А в случае, если с вас требуют оплатить услуги или внести благотворительный взнос, нужно подать обращение по поводу нарушения в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 или на сайте НСЗУ по ссылке.

О том, какие "детские" услуги в приложении "Действие", можно узнать в материале РБК-Украина.

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