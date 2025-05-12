ua en ru
Пн, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій

Понеділок 12 травня 2025 08:30
UA EN RU
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій Ілюстративне фото: Генштаб оновив карти боїв 12 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 155 бойових зіткнень. Українські військові знищили ворожий пункт управління дронами та склад військових запасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 65 авіаційних ударів, скинувши 125 керованих бомб. Крім цього, здійснив близько 3500 обстрілів, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3443 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Гороховатка, Садовод Харківської області;
  • Костянтинівка, Родинське Донецької області;
  • Новодарівка, Малинівка, Залізничне, Павлівка, Малі Щербаки Запорізької області;
  • Козацьке Херсонської області.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі Вовчанська.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Нової Кругляківки та Загризового.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Сіверському напрямку українські воїни минулої доби відбивали вісім ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Білогорівки й Верхньокам’янського.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення в районах Новомаркового, Часового Яру та Андріївки.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 70 штурмових й наступальних дій агресора у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле та Новопіль.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Оріхівському напрямку минулої доби українські підрозділи відбили шість ворожих штурмів поблизу Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Придніпровському напрямку ворог провів одну марну спробу атаки позицій наших захисників.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Курському напрямку минулої доби відбулося вісім бойових зіткнень. Крім цього, ворог завдав чотири авіаційних удари із застосуванням десяти керованих авіаційних бомб, а також здійснив 284 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Гуляйпільському напрямку загарбник наступальних дій не проводив.
Де найгарячіше на фронті? Генштаб оновив карти бойових дій
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських засобів, склад військових запасів та пункт управління БпЛА російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили вісім танків, 27 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, три засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 171 одиницю автомобільної та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Генштаб ВСУ ВСУ
NEWS
Ще три ППО та майже 1200 окупантів: в Генштабі оновили дані щодо втрат військ РФ
Ще три ППО та майже 1200 окупантів: в Генштабі оновили дані щодо втрат військ РФ
DAILY
Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Єрмак: Ми не дамо Росії приводу звинуватити нас у зриві мирного процесу