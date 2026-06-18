Де найчастіше купують житло за сертифікатами "єВідновлення": топ-5 регіонів

Більшість українців купують нове житло у своїх рідних регіонах. Тим часом західні області стали найменш затребуваним напрямом для внутрішнього переселення.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба . Детальніше читайте в нашому матеріалі " Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла ".

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Топ-регіони: найбільше використовують житлові сертифікати у північних, східних та центральних регіонах України.

найбільше використовують житлові сертифікати у північних, східних та центральних регіонах України. Захід України: наперекір міфам, тилові області демонструють найнижчі показники купівлі нерухомості за програмою.

наперекір міфам, тилові області демонструють найнижчі показники купівлі нерухомості за програмою. Підвищувальні коефіцієнти: держава не розглядає питання запровадження окремих надбавок залежно від регіону.

За програмою "єВідновлення" кожна людина може самостійно обирати, де саме придбати нове житло. Незважаючи на цю можливість, громадяни не мігрують масово на захід, як вважалося раніше.

Як вказує віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексія Кулеба у коментарі РБК-Україна, до лідерів з використання житлових сертифікатів входять:

Харківська область – 7552 використаних сертифікатів;

Київська область – 5510;

Дніпропетровська область – 3843;

місто Київ – 2632);

Сумська область – 2387.

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Водночас у західних областях показники використання сертифікатів помірніші:

Івано-Франківська область – 442 використаних сертифікатів;

Львівська – 368;

Вінницька – 371;

Закарпатська – 341;

Тернопільська – 209;

Рівненська – 123;

Волинська – 98;

Чернівецька – 87.

"Ці дані свідчать про важливу тенденцію: більшість громадян прагнуть придбати нове житло у своїй області… Це підтверджує, що для багатьох людей рішення про придбання житла пов’язане не лише з безпековими чи економічними чинниками, а й із родинними зв’язками, роботою, соціальним середовищем та бажанням залишатися у знайомій громаді", – пояснює Олексій Кулеба.

Преференції для регіонів

Хоча внутрішня міграція українців здійснюється нерівномірно, держава не планує штучно змінювати ситуацію за допомогою пільг або підвищувальних коефіцієнтів для окремих областей.

"Наразі питання запровадження окремих підвищувальних коефіцієнтів залежно від регіону придбання житла не розглядається, – підкреслює Олексій Кулеба. – Під час розробки програми держава виходила з ключового принципу – забезпечити людині право самостійно обирати, де саме придбати нове житло після втрати власного".