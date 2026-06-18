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Где чаще всего покупают жилье по сертификатам ''єВідновлення'': топ-5 регионов

14:20 18.06.2026 Чт
2 мин
Почему украинцы игнорируют относительно безопасные западные области?
aimg Мария Волощук aimg Анастасия Мацепа
Где чаще всего покупают жилье по сертификатам ''єВідновлення'': топ-5 регионов Фото: каждый может самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Большинство украинцев приобретают новое жилье в своих родных регионах. Между тем западные области стали наименее востребованным направлением для внутреннего переселения.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Подробнее читайте в нашем материале ''Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья''.

Главное:

  • Топ-регионы: чаще всего жилищные сертификаты используют в северных, восточных и центральных регионах Украины.
  • Запад Украины: вопреки мифам, тыловые области демонстрируют самые низкие показатели покупки недвижимости по программе.
  • Повышающие коэффициенты: государство не рассматривает вопрос о введении отдельных надбавок в зависимости от региона.

В рамках программы ''єВідновлення'' каждый человек может самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье. Несмотря на эту возможность, граждане не мигрируют массово на запад, как считалось ранее.

Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина, в число лидеров по использованию жилищных сертификатов входят:

  • Харьковская область – 7552 использованных сертификата;
  • Киевская область – 5510;
  • Днепропетровская область – 3843;
  • город Киев – 2632;
  • Сумская область – 2387.

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В то же время в западных областях показатели использования сертификатов более умеренные:

  • Ивано-Франковская область – 442 использованных сертификата;
  • Львовская – 368;
  • Винницкая – 371;
  • Закарпатская – 341;
  • Тернопольская – 209;
  • Ровенская – 123;
  • Волынская – 98;
  • Черновицкая – 87.

''Эти данные свидетельствуют о важной тенденции: большинство граждан стремятся приобрести новое жилье в своей области… Это подтверждает, что для многих людей решение о покупке жилья связано не только с факторами безопасности или экономическими факторами, но и с семейными связями, работой, социальной средой и желанием оставаться в знакомом сообществе'', – объясняет Алексей Кулеба.

Преференции для регионов

Хотя внутренняя миграция украинцев происходит неравномерно, государство не планирует искусственно изменять ситуацию с помощью льгот или повышающих коэффициентов для отдельных областей.

''В настоящее время вопрос о введении отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается, – подчеркивает Алексей Кулеба. – При разработке программы государство исходило из ключевого принципа – обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного''.

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