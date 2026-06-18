Где чаще всего покупают жилье по сертификатам ''єВідновлення'': топ-5 регионов
Большинство украинцев приобретают новое жилье в своих родных регионах. Между тем западные области стали наименее востребованным направлением для внутреннего переселения.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр по вопросам восстановления – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. Подробнее читайте в нашем материале ''Сертификаты на миллиарды: как государственные выплаты формируют новый спрос на рынке жилья''.
Главное:
- Топ-регионы: чаще всего жилищные сертификаты используют в северных, восточных и центральных регионах Украины.
- Запад Украины: вопреки мифам, тыловые области демонстрируют самые низкие показатели покупки недвижимости по программе.
- Повышающие коэффициенты: государство не рассматривает вопрос о введении отдельных надбавок в зависимости от региона.
В рамках программы ''єВідновлення'' каждый человек может самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье. Несмотря на эту возможность, граждане не мигрируют массово на запад, как считалось ранее.
Как отмечает вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии РБК-Украина, в число лидеров по использованию жилищных сертификатов входят:
- Харьковская область – 7552 использованных сертификата;
- Киевская область – 5510;
- Днепропетровская область – 3843;
- город Киев – 2632;
- Сумская область – 2387.
В то же время в западных областях показатели использования сертификатов более умеренные:
- Ивано-Франковская область – 442 использованных сертификата;
- Львовская – 368;
- Винницкая – 371;
- Закарпатская – 341;
- Тернопольская – 209;
- Ровенская – 123;
- Волынская – 98;
- Черновицкая – 87.
''Эти данные свидетельствуют о важной тенденции: большинство граждан стремятся приобрести новое жилье в своей области… Это подтверждает, что для многих людей решение о покупке жилья связано не только с факторами безопасности или экономическими факторами, но и с семейными связями, работой, социальной средой и желанием оставаться в знакомом сообществе'', – объясняет Алексей Кулеба.
Преференции для регионов
Хотя внутренняя миграция украинцев происходит неравномерно, государство не планирует искусственно изменять ситуацию с помощью льгот или повышающих коэффициентов для отдельных областей.
''В настоящее время вопрос о введении отдельных повышающих коэффициентов в зависимости от региона приобретения жилья не рассматривается, – подчеркивает Алексей Кулеба. – При разработке программы государство исходило из ключевого принципа – обеспечить человеку право самостоятельно выбирать, где именно приобрести новое жилье после потери собственного''.