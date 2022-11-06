Де набрати і скільки зберігати: як підготуватися до перебоїв з водою

Тактика противника у цій війні, зокрема, спрямована на те, щоб залишити українців без звичних побутових комунікацій. Не додає оптимізму одна з недавніх заяв радника Офісу президента Олексія Арестовича. На його думку, ми можемо опинитися в ситуації, коли світла, тепла та води не буде тижнями чи будуть великі обмеження.

"Це проблема, але є нюанс: ми посидимо, ми вміємо справлятися і виживати… Ціна питання - поносимо воду у відрах з бювету, вдома створюватимемо намети зі свічками всередині, щоб було тепліше, поховаємось у сховищах", - зазначив він.

Днями через відключення світла мешканців Київської області закликали запастися водою.

"Через планові та аварійні відключення електроенергії в області можуть спостерігатися перебої з водопостачанням. Майте вдома запаси питної та технічної води", - звернувся до людей керівник обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Що рекомендує МОЗ

На випадок перебоїв з водопостачанням треба:

Завчасно подбати, щоб удома були запаси води технічної та питної води у закритих ємкостях на всіх членів сім'ї щонайменше на три дні. Якщо вода довго зберігається, її не можна вживати. Також не забувайте періодично оновлювати воду.

Набирати питну воду з бюветів чи інших джерел нецентралізованого водопостачання - колодязів та на пунктах розливу.

Кип'ятити воду для приготування їжі. Цей спосіб є ефективним способом знезаразити воду.

Фото: рекомендації МОЗ (t.me/OleksiyKuleba/2700)

Скільки треба води

Денний запас води для однієї дорослої особи складає

від 1,5 до 2 літрів питної води

від 10 до 12 літрів води для гігієни та приготування їжі

Де знайти питну воду:

купити у магазині. Краще купити п'ятилітрові бутлі

набрати у бюветі. Але перед вживанням її треба кип'ятити не менше 10 хвилин

Як правильно кип'ятити воду

Вода має прокипіти щонайменше 10 хвилин, після чого треба дати їй відстоятися і злити воду.

Чим довше ви кип'ятите воду, тим більше буде знищено патогенів.

Зберігайте кип'ячену вожу у закритій тарі. Також її можна очистити додатково за допомогою спеціальних фільтрів.

Де знайти технічну воду

Найпростіше запастися такою водою для побутових потреб, набравши її з крана. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки і навіть відра.

Безкоштовна вода з бювету. Як її знайти

Через перебої з водопостачанням у Києві міська влада нагадала, де знаходяться бювети. Зокрема, дізнатися про місце розташування найближчого можна на інтерактивній карті за цим посиланням. Непрацюючі бювети позначені червоним кольором.

Схожі карти є не лише у столиці. Дізнатися про те, де можна набрати воду в інших великих містах, також можна за посиланнями:

Як очистити питну воду

Якщо ви сумніваєтеся у якості питної води, то її можна додатково очистити. Для цього треба заздалегідь придбати фільтр-глечик для механічного очищення або спеціальні таблетки для швидкого знезараження води.

Правила зберігання води у бутлях

Бутильована вода має відповідати всім встановленим стандартам. Якість і термін придатності залежить від правильної експлуатації бутлів, і навіть умов зберігання. Для цього слід запам'ятати: