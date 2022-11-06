Где набрать и сколько хранить: как подготовиться к перебоям с водой

Российские удары по объектам энергетики, помимо отключений света, несут и другую угрозу - обесточивание насосных станций может повлиять на водоснабжение. В таких условиях необходимо позаботиться о запасе питьевой и технической воды.
РБК-Украина приводит рекомендации на случай перебоев с водой.
Тактика противника в этой войне в том числе направлена на то, чтобы оставить украинцев без привычных бытовых коммуникаций. Не добавляет оптимизма одно из недавних заявлений советника Офиса президента Алексея Арестовича. По его мнению, мы можем оказаться в ситуации, когда света, тепла и воды не будет неделям, либо будут большие ограничения.
"Это проблема, но есть нюанс: мы посидим, мы умеем справляться и выживать… Цена вопроса - поносим водичку в ведрах из бювета, дома будем создавать палатки со свечками внутри, чтобы было потеплее, попрячемся в убежищах", - отметил он.
На днях из-за отключений света жителей Киевской области призывали запастись водой.
"Из-за плановых и аварийных отключений электроэнергии в области могут наблюдаться перебои с водоснабжением. Имейте дома запасы питьевой и технической воды", - обратился к людям руководитель областной военной администрации Алексей Кулеба.
На случай перебоев с водоснабжением нужно:
Фото: рекомендации Минздрава (t.me/OleksiyKuleba/2700)
Сколько нужно воды
Дневной запас воды для одного взрослого человека составляет
Где найти питьевую воду:
Как правильно кипятить воду
Вода должна прокипеть минимум 10 минут, после чего нужно дать ей отстояться и слить воду.
Чем дольше вы кипятите воду, тем больше будет уничтожено патогенов.
Храните кипяченую вожу в закрытой таре. Также ее можно дополнительно очистить с помощью специальных фильтров.
Где найти техническую воду
Проще всего запастись такой водой для бытовых нужд, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.
Из-за перебоев с водоснабжением в Киеве городские власти напомнили, где находятся бюветы. В частности, узнать местоположение ближайшего можно на интерактивной карте по этой ссылке. Неработающие бюветы помечены красным цветом.
Похожие карты есть не только в столице. Узнать о том, где можно набрать воду в других крупных городах, тоже можно по ссылкам:
Если вы сомневаетесь в качестве питьевой воды, то ее можно дополнительно очистить. Для этого нужно заранее приобрести фильтр-кувшин для механической очистки или специальные таблетки для быстрого обеззараживания воды.
Бутилированная вода должна соответствовать всем установленным стандартам. Качество и срок годности зависят от правильной эксплуатации бутылей, также условий хранения. Для этого нужно запомнить:
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