Де минулої доби було найбільше штурмів? Генштаб оновив карти боїв на фронті

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Воздвижівка, Прилуки, Юльївка, Зелене, Верхня Терса Запорізької області;

Гаврилівка Дніпропетровської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 82 обстріли, зокрема один - із реактивної системи залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося сім атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Піщаного, Петропавлівки та Курилівки.



На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу Мирного, Зарічного, Дерилового, Карпівки, Середнього та у бік населених пунктів Дробишеве, Ставки, Чернещина, Новосергіївка, Озерне.



На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили чотири атаки противника у бік Різниківки.



На Краматорському напрямку відбулося шість бойових зіткнень в районі населених пунктів Васюківка, Часів Яр та в бік Бондарного.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 18 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик та у бік Степанівки, Іванопілля, Миколайпілля й Софіївки.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Нове Шахове, Гришине, Сухецьке.



На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександроград, Вербове, Солодке, Злагода і у бік Олексіївки та Іванівки.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 48 атак росіян у районі Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук.



На Оріхівському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.