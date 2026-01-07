Где за прошедшие сутки было больше всего штурмов? Генштаб обновил карты боев на фронте

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли два ракетных и 90 авиационных ударов, применили две ракеты и сбросили 236 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 6200 дронов-камикадзе и осуществили 3288 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 123 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Воздвижовка, Прилуки, Юльевка, Зеленое, Верхняя Терса Запорожской области;

Гавриловка Днепропетровской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросил восемь управляемых авиационных бомб и совершил 82 обстрела, в том числе один - из реактивной системы залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Волчанска, Старицы, Прилепки.



На Купянском направлении вчера состоялось семь атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Песчаного, Петропавловки и Куриловки.



На Лиманском направлении враг атаковал 18 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи Мирного, Заречного, Дерилово, Карповки, Среднего и в сторону населенных пунктов Дробышево, Ставки, Чернещина, Новосергиевка, Озерное.



На Славянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки противника в сторону Резниковки.



На Краматорском направлении произошло шесть боевых столкновений в районе населенных пунктов Васюковка, Часов Яр и в сторону Бондарного.



На Константиновском направлении враг совершил 18 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык и в сторону Степановки, Иванополье, Миколайполье и Софиевки.



На Покровском направлении наши защитники остановили 44 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Новое Шахово, Гришино, Сухецкое.



На Александровском направлении противник вчера совершил 13 атак в районах населенных пунктов Александроград, Вербовое, Сладкое, Злагода и в сторону Алексеевки и Ивановки.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 48 атак россиян в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Варваровки, Зеленого и Прилук.



На Ореховском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.