Где за прошедшие сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 08:43
Где за прошедшие сутки было больше всего боев? Генштаб показал обновленные карты с фронта Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 203 боевых столкновения. Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар и 82 авиационных удара, применил одну ракету, сбросил 147 управляемых бомб.

Кроме этого, совершил 4476 обстрелов, из них 133 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4804 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Веселянка, Григорьевка, Приморское Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес десять авиационных ударов, всего сбросил 23 управляемые авиационные бомбы и совершил 168 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Отрадного, Западного, Кутьковки и в направлении Обуховки, Бологовки, Двуречанского и Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло 15 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Петропавловки, Богуславки, Новой Кругляковки и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Шандриголово, Дерилово, Колодязи, Копанки, Карповка, Среднее, Дробышево, Торское и в направлении населенного пункта Лиман.

На Славянском направлении за прошедшие сутки враг совершил шесть атак на позиции наших подразделений в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки и Дроновки.
На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Щербиновка, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 58 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Новониколаевка, Новопавловка, Уют, Бойковка, Федоровка, Шахово, Сухецкое, Мирноград, Красный Лиман, Миролюбовка, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в направлении населенного пункта Покровск.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 36 атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Малиновка, Полтавка, Александроград, Павловка, Зеленый Гай, Сичневое, Сосновка, Новогригорьевка и в направлении Орестополя.
На Ореховском направлении захватнические войска шесть раз атаковали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Каменское, Степногорск, Степное и в сторону Приморского.

За прошедшие сутки на Краматорском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и техники, три командно-наблюдательных пункта, склад хранения беспилотных летательных аппаратов и три других важных объекта российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также украинские воины обезвредили танк, десять артиллерийских систем, 244 беспилотные летательные аппараты оперативно-тактического уровня, 87 единиц автомобильной техники и три единицы специальной техники оккупантов.

