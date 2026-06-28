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Де Ленін впав, стоятиме Мазепа: Зеленський анонсував пам'ятник гетьману в центрі Києва

12:19 28.06.2026 Нд
2 хв
Сьогодні у Лаврі поставили погруддя Мазепи, але гетьман заслуговує на великий пам'ятник
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Місце, де понад десять років тому повалили пам'ятник Леніну, може отримати новий символ. Саме там пропонують встановити пам'ятник Івану Мазепі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Під час відкриття погруддя Івана Мазепи у Києво-Печерській лаврі президент заявив, що Україна відновлює історичну справедливість.

"Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській Лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври - Івана Мазепи", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила період розквіту, а самого гетьмана назвав видатним державним діячем, меценатом і очільником Козацької держави.

Фото: Погруддя гетьмана Івана Мазепи, встановлене на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" (РБК-Україна)

Фото: Погруддя гетьмана Івана Мазепи, встановлене на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" (РБК-Україна)

На думку Зеленського, масштаб постаті Івана Мазепи заслуговує не лише на погруддя, а й на повноцінний пам'ятник у столиці.

Він зауважив, що для цього вже існує символічне місце - на бульварі Тараса Шевченка, де у грудні 2013 року під час Революції Гідності повалили пам'ятник Леніну.

Фото: президент України Володимир Зеленський запропонував встановити пам'ятник Івану Мазепі на місці поваленого Леніна в центрі Києва (РБК-Україна)

"Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа", - підсумував глава держави.

Нагадаємо, пам'ятник Леніну на Бессарабці активісти повалили у грудні 2013 року під час Революції Гідності. Відтоді місце залишалося порожнім, а навколо його майбутнього точилися дискусії.

Цього року КМДА представила проєкт облаштування там безбар'єрного громадського простору з великим фонтаном, однак ця ідея викликала жваве обговорення серед киян.

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Володимир ЗеленськийКиївУкраїнаМайданІсторія УкраїниКонституцияІсторичні пам'ятки