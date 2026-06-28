Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева

Во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре президент заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.

"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Теперь здесь, в Киево-Печерской Лавре абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры - Ивана Мазепы", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что именно при опеке Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой Казацкого государства.

Фото: Бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (РБК-Украина)

Фото: Бюст гетмана Ивана Мазепы, установленный на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" (РБК-Украина)

По мнению Зеленского, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в столице.

Он отметил, что для этого уже существует символическое место – на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства свергли памятник Ленину.

Фото: президент Украины Владимир Зеленский предложил установить памятник Ивану Мазепе на месте свергнутого Ленина в центре Киева (РБК-Украина)

"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где Ленин упал, там будет крепко стоять Мазепа", - подытожил глава государства.