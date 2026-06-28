Где Ленин упал, будет стоять Мазепа: Зеленский анонсировал памятник гетману в центре Киева

Место, где более десяти лет назад свергли памятник Ленину, может получить новый символ. Там предлагают установить памятник Ивану Мазепе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
Во время открытия бюста Ивана Мазепы в Киево-Печерской лавре президент заявил, что Украина восстанавливает историческую справедливость.
"Сегодня мы исправляем еще одну историческую несправедливость. Теперь здесь, в Киево-Печерской Лавре абсолютно по праву будет стоять бюст великого украинца и покровителя Лавры - Ивана Мазепы", - отметил Зеленский.
Он также подчеркнул, что именно при опеке Мазепы Киево-Печерская лавра пережила период расцвета, а самого гетмана назвал выдающимся государственным деятелем, меценатом и главой Казацкого государства.
По мнению Зеленского, масштаб личности Ивана Мазепы заслуживает не только бюста, но и полноценного памятника в столице.
Он отметил, что для этого уже существует символическое место – на бульваре Тараса Шевченко, где в декабре 2013 года во время Революции Достоинства свергли памятник Ленину.
"Считаю, что идеальное место для него существует. Существует с декабря 2013 года на бульваре Шевченко. Я уверен, там, где Ленин упал, там будет крепко стоять Мазепа", - подытожил глава государства.
Напомним, памятник Ленину на Бессарабке активисты свергли в декабре 2013 года во время Революции Достоинства. С тех пор место оставалось пустым, а вокруг его будущего шли дискуссии.
В этом году КГГА представила проект обустройства там безбарьерного общественного пространства с большим фонтаном, однако эта идея вызвала оживленное обсуждение среди киевлян.